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Не стало автора «Вальсирующих» Бертрана Блие

21 января
2025 год

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21 января 2025
В возрасте 85 лет не стало французского режиссера, сценариста, писателя и актера Бертрана Блие. Об этом сообщает издание Le Monde.

Не стало автора «Вальсирующих» Бертрана Блие
фото: Le Monde

Бертран Блие родился 14 марта 1939 года в парижском пригороде Булонь-Байанкур (департамент О-де-Сен), в семье актера Бернара Блие. Карьеру в большом кино Блие начал в 1963 году с картины «Гитлер? Не знаю такого». Затем последовали ленты «Гримаса» и «Если бы я был шпионом».

Широкая известность пришла к Блие в 1974 году после выхода картины «Вальсирующие», которая также послужила толчком в карьере актеров Жерара Депардье, Патрика Деваэра и Миу-Миу. А картина «Приготовьте носовые платки», в котором опять сыграло то же актерское трио, удостоилась премии «Оскар» как лучший иностранный фильм года. Весьма заметной стала и вышедшая в 1979 году сюрреалистическая картина «Холодные закуски».

Для Блие была характерна специфическая смесь натурализма, тонкого лиризма и мистики. Уникальность режиссера была в том, что он соединял насыщенность сюжетными поворотами, свойственную плутовскому роману-путешествию (типичный для него жанр), с сосредоточенностью на экзистенциальности.
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   21.01.2025 - 19:09
Трио Жерара Депардье, Патрика Деваэра и Миу-Миу реально оказалось легендарным. Вечная память Бертрану Блие, но к сожалению таланты тоже уходят... читать далее>>
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фильмы
ВальсирующиеПриготовьте ваши носовые платкиХолодные закуски

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