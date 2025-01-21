Не стало автора «Вальсирующих» Бертрана Блие

В возрасте 85 лет не стало французского режиссера, сценариста, писателя и актера Бертрана Блие. Об этом сообщает издание Le Monde.
фото: Le Monde
Бертран Блие родился 14 марта 1939 года в парижском пригороде Булонь-Байанкур (департамент О-де-Сен), в семье актера Бернара Блие. Карьеру в большом кино Блие начал в 1963 году с картины «Гитлер? Не знаю такого». Затем последовали ленты «Гримаса» и «Если бы я был шпионом».
Для Блие была характерна специфическая смесь натурализма, тонкого лиризма и мистики. Уникальность режиссера была в том, что он соединял насыщенность сюжетными поворотами, свойственную плутовскому роману-путешествию (типичный для него жанр), с сосредоточенностью на экзистенциальности.
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