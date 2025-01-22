Драма Бакура Бакурадзе «Снег в моём дворе» выйдет в российский прокат 30 января

В сети появился трейлер драмы «Снег в моём дворе
» режиссёра Бакура Бакурадзе
(«Брат Дэян
»).
«Снег в моём дворе»
Фильм рассказывает о двух друзьях — Гиви живёт в Москве, а Леван в Тбилиси. Они не виделись тридцать лет и нашли друг друга в социальной сети. Казалось бы, их ничего не связывает. Гиви — кинорежиссёр, и у него семейные проблемы. Леван одинок и живёт как бомж. У Гиви перемены в жизни, у Левана давно ничего не меняется. Но у них есть нечто общее — детские воспоминания. Благодаря общению в социальной сети они начинают друг другу помогать. Леван открывается для Гиви с новой, неожиданной стороны, а Гиви получает возможность вернуться в детство, в свой родной город.
Главные роли в картине исполнили Бакур Бакурадзе и Леван Гоголадзе
. Премьера состоялась в основном конкурсе Шанхайского кинофестиваля в 2024 году, где лента получила приз за режиссуру. В России фильм впервые показали в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Маяк» в том же году.
В российский прокат «Снег в моём дворе
» выйдет 30 января.
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