Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Драма Бакура Бакурадзе «Снег в моём дворе» выйдет в российский прокат 30 января

22 января
2025 год

Новости кино >>
22 января 2025
В сети появился трейлер драмы «Снег в моём дворе» режиссёра Бакура БакурадзеБрат Дэян»).

«Снег в моём дворе»

Фильм рассказывает о двух друзьях — Гиви живёт в Москве, а Леван в Тбилиси. Они не виделись тридцать лет и нашли друг друга в социальной сети. Казалось бы, их ничего не связывает. Гиви — кинорежиссёр, и у него семейные проблемы. Леван одинок и живёт как бомж. У Гиви перемены в жизни, у Левана давно ничего не меняется. Но у них есть нечто общее — детские воспоминания. Благодаря общению в социальной сети они начинают друг другу помогать. Леван открывается для Гиви с новой, неожиданной стороны, а Гиви получает возможность вернуться в детство, в свой родной город.

Драма Бакура Бакурадзе «Снег в моём дворе» выйдет в российский прокат 30 января

Главные роли в картине исполнили Бакур Бакурадзе и Леван Гоголадзе. Премьера состоялась в основном конкурсе Шанхайского кинофестиваля в 2024 году, где лента получила приз за режиссуру. В России фильм впервые показали в рамках внеконкурсной программы фестиваля «Маяк» в том же году.

В российский прокат «Снег в моём дворе» выйдет 30 января.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   22.01.2025 - 14:40
В прошлом году писали и трейлер показывали. Думал прошел и забыли. () ..() читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Мастер и Маргарита» и «Воздух» номинированы на премию «Белый слон»
Алишер Хамидходжаев: «Это непродуктивно — давить авторитетом»
Бетонный Ленин, молодой Трамп и другие следы империй: Самое интересное на «Послании к человеку»
«Белый пароход» Инги Шепелевой, «Кинопленка № 8» Ильи Хотиненко и «Джекпот» Александра Ханта вошли в основной конкурс «Маяка»
«Снег в моем дворе» Бакура Бакурадзе отмечен призом за режиссуру на кинофестивале в Шанхае
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Бакур Бакурадзе
фильмы
Снег в моем дворе

фотографии >>
Драма Бакура Бакурадзе «Снег в моём дворе» выйдет в российский прокат 30 января фотографии
Драма Бакура Бакурадзе «Снег в моём дворе» выйдет в российский прокат 30 января фотографии
Драма Бакура Бакурадзе «Снег в моём дворе» выйдет в российский прокат 30 января фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Сорокина
19 января ушла из жизни актриса Валентина Сорокина.
Юрий Ханинга
19 января ушёл из жизни театральный режиссёр Юрий Ханинга.

День рождения >>

Александр Гетманский
Александр Дубина
Николай Иванов
Савелий Кудряшов
Лариса Малеванная
Виктор Соцки-Войническу
Валентина Талызина
Всеволод Хованский-Померанцев
Леонид Ярмольник
Линда Блэр
Бэлтазар Гетти
Сеймур Кассель
Дайан Лэйн
Кристофер Мастерсон
Джеймс Мюррей
Джон Хёрт
все родившиеся 22 января >>

Афиша кино >>

Холоп. Великолепный век
комедия, приключения, фэнтези
Турция, 2024
Нормальная семья
драма, экранизация
Южная Корея, 2023
Присутствие
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Что случилось осенью
драма
Франция, 2024
Ночь в зоопарке
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, Бельгия, Канада, Индия, США, 2024
Проклятие. Паранормальное видео
фильм ужасов
США, 2023
Психиатрическая больница Конджиам
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2018
Хочу сейчас
драма, молодежный фильм, триллер
Италия, 2024
Василий
комедия
Россия, 2025
Ветер крепчает
биография, драма, исторический фильм
Япония, 2013
Четыре четверти
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2024
Плохая девочка
триллер, эротика
Нидерланды, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен