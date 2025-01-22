Кирилл Пирогов и Петр Федоров посетят «Территорию» 2 февраля

«Наша история связана с маленьким городком в провинции, в котором с одной стороны все друг друга знают, и ничто не остается незамеченным. С другой стороны, там много чего творится. Плюс некое безвременье. Что было сделано осознанно, например, у нас в кадре у героев нет мобильных телефонов. С другой стороны, эта архетипическая ситуация, которая могла произойти и не только в России. Например, есть в сериале банда малолетних преступников, которая некоторым зрителям может показаться перебором. Но это имеет место быть в разных местах в разное время. "Территория" — это утрированная мини-модель городка в провинции, где вроде бы все в порядке, а на самом деле нет. Все в городе прогнило — коррупция, сватовство-кумовство и т.д. И вдруг еще появляется какой-то маньяк», — говорит режиссер Вано Бардули.
По сюжету тихим утром в провинциальном городе два рыбака находят тело. Это третье убийство с признаками, позволяющими говорить о «серии». В город приезжает следователь Савченко (Пирогов), его помощником становится местный следователь Андрей (Федоров). Несмотря на взаимную антипатию и частые конфликты, они постепенно распутывают клубок из несвязанных на первых взгляд преступлений. Банда хорошо вооруженных подростков совершает дерзкие налеты на магазины. Глава города курирует нелегальный водочный бизнес. Серийный убийца пополняет список своих жертв, чьи имена подозрительно совпадают с другим списком – людей, причастных к деятельности подпольного цеха по производству наркотиков. Загородный исторический клуб слишком сильно напоминает притон для избранных. Но даже вычислив все неизвестные этого уравнения и остановив волну преступлений, Савченко понимает: победа в сражении отнюдь не означает, что выиграна война. Война – продолжается.
фото: пресс-служба Первого канала
«После "Территории" я сделал полугодичный перерыв в каких-либо съемках, — признается Петр Федоров. — Скажем так, необходимо было снова накопить энергию. Сам сериал изначально назывался "Савва", и за мной была роль следака. Следаки — это некий канон. Есть первая любовь, есть предательство, есть измена, и есть следак — это тоже пыльный кинематографический архетип. Но привнести в него что-то от себя, как и психологическую достоверность, всегда актерский шанс. И играть было что, потому что "Территория" — это коктейль из детектива, "чернухи" и юмора».
Съемки проходили в Серпухове и его окрестностях. По словам Бардули, фильм снимали в стиле нео-нуара. Референсов как таковых не было. «Но может быть, сценаристы были под влиянием "Настоящего детектива". "Территория" — немножко тягучая история, мы снимали длинными кадрами, чтобы можно было войти в эту атмосферу, почувствовать, что происходит. Все снималось живой камерой. Картинка получилась совсем не сериальная», — отметил постановщик.
фото: пресс-служба Первого канала
Режиссер также поделился впечатлениями от работы с исполнителями главных ролей: «Кирилл Пирогов больше известен как театральный актер и режиссер и мало снимается в кино. А Петр Федоров выступает обычно в роли героя Пирогова (старшего опытного следователя), а не наоборот. Изначально герой Федорова был моложе. Совсем неопытный молодой следователь. В то время на роль еще пробовался никому не известный Саша Кузнецов. Но Петр доказал, что он больше подходит на этого героя, что 40-летних он еще сможет играть много, а ему хотелось сыграть героя своего возраста. Я очень рад, что удалось уговорить Кирилла Пирогова сниматься. Он редко, где играет, у него было условие, что снимаем, как написано в сценарии, но за день-два подгоняем текст и меняем, как лучше нам видится. Мне такой подход тоже близок и спасибо продюсеру Александру Цекало, что он дал такую возможность и доверился нам. Сами актеры многое привносили в образы. Федоров и Пирогов такие актеры, которые думают и постоянно работают над образами».
Дополнительных декораций не строили. Художник-постановщик Денис Бауэр и оператор Эдуард Мошкович придумали весь мир сериала. Несколько сцен снимали на пасеке. Пасека была настоящая под Серпуховым в маленькой деревушке. Но съемочная группа привезла туда дополнительные ульи с пчелами. «Я очень люблю животных, и везде их стараюсь снимать, — рассказывает Вано Бардули. — Завести не получается — так хоть поработать с ними. И в этом фильме мы ввели четвероногого героя — маленькую собачку, щенка. Один персонаж, Пасечник, всюду ходит с ней. Интересно, что он неоднозначный такой тип, сидел — и вот эта дружба с собачкой дает новые краски образу».
фото: пресс-служба Первого канала
«"Территория" — это захватывающая история, очень хороший сценарий, удачные находки режиссера Вано Бардули и прекрасный актерский состав! Главную роль исполняет Кирилл Пирогов, а я играю его возлюбленную. В этом фильме большое количество экшен-сцен и достаточно много "крови", во время съемок я была вся в царапинах – было страшно, интересно и по-настоящему увлекательно», — вспоминает Светлана Смирнова-Марцинкевич.
В сериале почти все герои курят. По словам режиссера, это было сделано специально: «У нас непонятный маленький городок, такое безвременье. Это отсылка к старым фильмам, где сидели в барах, курили. Раньше это было так. Это создавало определенное настроение фильма в жанре нуар».
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