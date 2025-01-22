«Бордерлендс», «Джокер: Безумие на двоих» и «Мегалополис» номинированы на «Золотую малину»

Стали известны номинанты 45-й антипремии «Золотая малина» за 2024 год. По шесть упоминаний досталось лентам «Бордерлендс
», «Джокер: Безумие на двоих
», «Мадам Паутина
», «Мегалополис
» и «Рейган
». Эти же ленты поборются за звание худшего фильма. Лауреатов объявят накануне «Оскара» 1 марта, уточняется на сайте
премии.
Среди режиссеров номинированы Элай Рот
(«Бордерлендс»), Тодд Филлипс
(«Джокер: Безумие на двоих»), Си Джей Кларксон
(«Мадам Паутина»), Фрэнсис Форд Коппола
(«Мегалополис») и Джерри Сайнфелд
(«Без глазури
»). В категории «Худший сценарий» представлены «Крэйвен-охотник
», «Джокер: Безумие на двоих», «Мадам Паутина», «Мегалополис» и «Рейган». Среди плохих приквелов, ремейков, рип-оффов или сиквелов оказались «Джокер: Безумие на двоих», «Крэйвен-охотник», «Ворон
», «Муфаса: Король лев
» и «Мятежная луна. Часть вторая: Оставляющая шрамы
».
Худшими актерами могут признать Джерри Сайнфелда («Без глазури»), Джека Блэка
(«Дорогой Санта
»), Закари Ливая
(«Гарольд и волшебный мелок
»), Хоакина Феникса
, Леди Гагу
(«Джокер: Безумие на двоих»), Денниса Куэйда
(«Рейган»), Брайс Даллас Ховард
(«Аргайл: Супершпион
»), Дженнифер Лопес
(«Атлас
»), Кейт Бланшетт
(«Бордерлендс») и Дакоту Джонсон
(«Мадам Паутина»). Среди актеров второго плана номинации получили Джек Блэк, Kевин Харт
(«Бордерлендс»), Тахар Рахим
, Эмма Робертс
(«Мадам Паутина»), Шайа ЛаБаф
в женской одежде («Мегалополис»), Джон Войт
(«Мегалополис», «Рейган», «Земля теней», «Незнакомцы
»), Ариана ДеБос
(«Аргайл: Супершпион», «Крэйвен-охотник»), Талия Дебретт Барнетт
(«Ворон»), Лесли-Энн Даун
в образе Маргарет Тэтчер («Рейган») и Эми Шумер
(«Без глазури»). В категорию «Худший экранный дуэт» включены Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер
в качестве «Ронни и Нэнси» («Рейган»), весь актерский состав «Мегалополиса», Хоакин Феникс и Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»), два любых несносных персонажа из «Бордерлендс» (но особенно Джек Блэк) и два любых несмешных «комедийных актера» из ленты «Без глазури».
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