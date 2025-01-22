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«Бордерлендс», «Джокер: Безумие на двоих» и «Мегалополис» номинированы на «Золотую малину»

22 января
2025 год

Новости кино >>
22 января 2025
Стали известны номинанты 45-й антипремии «Золотая малина» за 2024 год. По шесть упоминаний досталось лентам «Бордерлендс», «Джокер: Безумие на двоих», «Мадам Паутина», «Мегалополис» и «Рейган». Эти же ленты поборются за звание худшего фильма. Лауреатов объявят накануне «Оскара» 1 марта, уточняется на сайте премии.

«Бордерлендс», «Джокер: Безумие на двоих» и «Мегалополис» номинированы на «Золотую малину»
фото: razzies.com

Среди режиссеров номинированы Элай Рот («Бордерлендс»), Тодд Филлипс («Джокер: Безумие на двоих»), Си Джей Кларксон («Мадам Паутина»), Фрэнсис Форд Коппола («Мегалополис») и Джерри СайнфелдБез глазури»). В категории «Худший сценарий» представлены «Крэйвен-охотник», «Джокер: Безумие на двоих», «Мадам Паутина», «Мегалополис» и «Рейган». Среди плохих приквелов, ремейков, рип-оффов или сиквелов оказались «Джокер: Безумие на двоих», «Крэйвен-охотник», «Ворон», «Муфаса: Король лев» и «Мятежная луна. Часть вторая: Оставляющая шрамы».

Худшими актерами могут признать Джерри Сайнфелда («Без глазури»), Джека БлэкаДорогой Санта»), Закари ЛиваяГарольд и волшебный мелок»), Хоакина Феникса, Леди Гагу («Джокер: Безумие на двоих»), Денниса Куэйда («Рейган»), Брайс Даллас ХовардАргайл: Супершпион»), Дженнифер ЛопесАтлас»), Кейт Бланшетт («Бордерлендс») и Дакоту Джонсон («Мадам Паутина»). Среди актеров второго плана номинации получили Джек Блэк, Kевин Харт («Бордерлендс»), Тахар Рахим, Эмма Робертс («Мадам Паутина»), Шайа ЛаБаф в женской одежде («Мегалополис»), Джон Войт («Мегалополис», «Рейган», «Земля теней», «Незнакомцы»), Ариана ДеБос («Аргайл: Супершпион», «Крэйвен-охотник»), Талия Дебретт Барнетт («Ворон»), Лесли-Энн Даун в образе Маргарет Тэтчер («Рейган») и Эми Шумер («Без глазури»). В категорию «Худший экранный дуэт» включены Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер в качестве «Ронни и Нэнси» («Рейган»), весь актерский состав «Мегалополиса», Хоакин Феникс и Леди Гага («Джокер: Безумие на двоих»), два любых несносных персонажа из «Бордерлендс» (но особенно Джек Блэк) и два любых несмешных «комедийных актера» из ленты «Без глазури».
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   22.01.2025 - 14:35
Прикольная награда)))) Любому режиссеру почетно получать за юмор и шутку. Никто нормальный человек не воспринимает этот бред всерьез. читать далее>>
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