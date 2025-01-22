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Второй сезон «Инспектора Гаврилова» с Виктором Добронравовым стартует 24 января

22 января
2025 год

Новости кино >>
22 января 2025
На платформе START 24 января стартует продолжение «Инспектора Гаврилова» с Виктором Добронравовым в титульной роли, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Инспектор Гаврилов-2»

«Медный встретится с новыми трудностями, преградами. Ему продолжает хотеться свалить из Усть-Шахтинска, выражаясь языком Саши Медного, но определенные жизненные неурядицы не позволят ему сделать это так просто и быстро. По Саше Медному я лично очень соскучился», — признается Виктор Добронравов.

Режиссером 17-серийного второго сезона, телепремьера которого состоится на СТС, стал Анатолий Колиев. Постановщик «рад возможности продолжать работать над развитием сериала теперь не только как сценарист, но и как режиссер. Безусловно, сесть в режиссерское кресло проекта, который уже завоевал зрительскую любовь, — большая ответственность и вызов. Нужно соответствовать высокой планке, которая была задана командой в первом сезоне. Зрители полюбили сериал за его уникальный стиль и юмор, и наша задача — сохранить этот дух и добавить что-то новое, что органично впишется в историю. Это интересно и вдохновляет».

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К своим ролям вернутся Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко, Алексей Демидов и другие актеры, а среди новичков сериала заявлены Виктория Заболотная, Игорь Царегородцев, Сергей Беляев и Артем Осипов.

«Я листала каналы и наткнулась на "Инспектора Гаврилова": тогда шли буквально первые серии. И я, что называется, прилипла к экрану. На проекте собралась действительно замечательная команда, очень подробный и внимательный режиссер, классные актеры. Виктор Добронравов — отличный партнер, очень отзывчивый и внимательный. И взаимодействовать с ним, конечно, одно удовольствие, потому что большая отдача исходит от партнера, от чего есть возможность оттолкнуться и как-то двинуть сцену дальше или повернуть ее интересным образом. Моя героиня Кристина — очень интересная. У нее сильный характер, она точно профессионал в своем деле. Это такая женщина со стальным стержнем. Но у нее есть, как мне кажется, Ахиллесова пята. Конечно, как и любой женщине, ей хочется любви и нежности. Но все это прячется за такой толстой бетонной стеной ее работы и ее мироощущения», — рассказала Виктория Заболотная.

Второй сезон «Инспектора Гаврилова» с Виктором Добронравовым стартует 24 января
фото: пресс-служба видеосервиса Start

В новом сезоне бывший преступник Саша Медный (Добронравов) продолжает выдавать себя за начальника ОМВД Гаврилова в небольшом городке Усть-Шахтинск. Такая жизнь ему по вкусу: Саша чувствует себя своим, он обрел семью, работу и уважение окружающих. Когда кажется, что все наладилось, приходит новость о гибели настоящего Гаврилова. За дело берется следователь из Москвы — Кристина Сломнюк (Заболотная). Медный хочет пустить дело по ложному следу.

По словам Дениса Власенко, в продолжении сериала его персонаж «Коля буквально лицом к лицу столкнется с гиперопекой своей мамы. Он от этого страдает, и я думаю, что она тоже от этого страдает. В общем, какая-то сепарация, прости, Господи, происходит Николая от мамы. Ну и небольшой спойлер: Коля встретит свою любовь в новом сезоне, что тоже не может не радовать».
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Второй сезон «Инспектора Гаврилова» с Виктором Добронравовым стартует 24 января фотографии
Второй сезон «Инспектора Гаврилова» с Виктором Добронравовым стартует 24 января фотографии
Второй сезон «Инспектора Гаврилова» с Виктором Добронравовым стартует 24 января фотографии
Второй сезон «Инспектора Гаврилова» с Виктором Добронравовым стартует 24 января фотографии
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