Седьмой «Шеф», «Ополченский романс», «Дети перемен» и «Оперативная память»: НТВ раскрыл премьеры 2025 года

НТВ раскрыл премьеры 2025 года. Среди них как продолжения популярных сериалов, так и новинки, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: кадр из сериала «Оперативная память»
Зрителей ожидают новые сезоны остросюжетных детективов «Первый отдел
» с Иваном Колесниковым
и Сергеей Жарковым
, «Шеф
» с Андреем Чубченко
, «Чужой район
» с Денисом Рожковым
, «Лихач
» с Никитой Панфиловым
, экшн-драмы «Хозяин
» с Денисом Никифоровым
и пятая часть исторической военной драмы «Топор
» с Андреем Смоляковым
.
Среди совершенно новых историй — семейная сага на сломе эпох «Дети перемен
» с Викторией Исаковой
и Славой Копейкиным
, историческая детективная драма «Константинополь
» с Оксаной Акиньшиной
, Александром Устюговым
и Сергеем Мариным
, детективная драма «Оперативная память
» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным
, военная драма «На сопках Маньчжурии
» с Сергеем Жарковым и Александром Балуевым
, иронический детектив «Подслушано в Рыбинске
» с Тимофеем Трибунцевым
и Рузилем Минекаевым
, детективная драма «Законник
» с Романом Маякиным
, экшн-драма «Самозванец
» с Максимом Стояновым
, остросюжетный детектив «Лепила
» с Никитой Панфиловым, иронический детектив «Грабитель
» с Антоном Васильевым
, детективная драма «Вторая семья
» с Кариной Андоленко
и военная драма «Ополченский романс
» с Андреем Назимовым
, Алексеем Вертковым
, Владимиром Стекловым
, Виталием Кищенко
и Юсупом Бахшиевым
, основанная на одноименном произведении Захара Прилепина
.
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