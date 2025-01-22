Седьмой «Шеф», «Ополченский романс», «Дети перемен» и «Оперативная память»: НТВ раскрыл премьеры 2025 года

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«Форт Росс: В поисках приключений» // Калифорния наша

«Мастер и Маргарита»: Силы зла, и где они обитают

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Царское рождество, Пореченков в бане и Табаков на страже революции: 5 причин обратить внимание на сериал «Купцы и дети»

Дженнифер Лопес пожертвовала свою одежду пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Интервью

Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично»

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» и фильма «Холоп. Великолепный век» отвечает на вопросы Кино-Театр.Ру