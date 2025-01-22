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Седьмой «Шеф», «Ополченский романс», «Дети перемен» и «Оперативная память»: НТВ раскрыл премьеры 2025 года

22 января
2025 год

Новости кино >>
22 января 2025
НТВ раскрыл премьеры 2025 года. Среди них как продолжения популярных сериалов, так и новинки, уточняет пресс-служба телеканала.

Седьмой «Шеф», «Ополченский романс», «Дети перемен» и «Оперативная память»: НТВ раскрыл премьеры 2025 года
фото: кадр из сериала «Оперативная память»

Зрителей ожидают новые сезоны остросюжетных детективов «Первый отдел» с Иваном Колесниковым и Сергеей Жарковым, «Шеф» с Андреем Чубченко, «Чужой район» с Денисом Рожковым, «Лихач» с Никитой Панфиловым, экшн-драмы «Хозяин» с Денисом Никифоровым и пятая часть исторической военной драмы «Топор» с Андреем Смоляковым.

Среди совершенно новых историй — семейная сага на сломе эпох «Дети перемен» с Викторией Исаковой и Славой Копейкиным, историческая детективная драма «Константинополь» с Оксаной Акиньшиной, Александром Устюговым и Сергеем Мариным, детективная драма «Оперативная память» с Андреем Смоляковым и Кузьмой Сапрыкиным, военная драма «На сопках Маньчжурии» с Сергеем Жарковым и Александром Балуевым, иронический детектив «Подслушано в Рыбинске» с Тимофеем Трибунцевым и Рузилем Минекаевым, детективная драма «Законник» с Романом Маякиным, экшн-драма «Самозванец» с Максимом Стояновым, остросюжетный детектив «Лепила» с Никитой Панфиловым, иронический детектив «Грабитель» с Антоном Васильевым, детективная драма «Вторая семья» с Кариной Андоленко и военная драма «Ополченский романс» с Андреем Назимовым, Алексеем Вертковым, Владимиром Стекловым, Виталием Кищенко и Юсупом Бахшиевым, основанная на одноименном произведении Захара Прилепина.
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   22.01.2025 - 18:00
Понимая как заканчивается большая часть сезонов зрители в курсе, что в следующем будет новый сезон, а там еще один и так пока не надоест. читать далее>>
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