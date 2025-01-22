Тимофея Трибунцева подозревают в убийстве провинциальной актрисы в трейлере иронического детектива «Подслушано в Рыбинске»

В центре сюжета — немолодой журналист рыбинской газеты Юра (Тимофей Трибунцев). Он невыносимо устал от своей однообразной работы, все чаще пьет и, похоже, вот-вот разведется с женой. Но судьба дает ему шанс – Юра получает необычный дар, он начинает предвидеть преступления. Пытаясь проверить одно из видений, главный герой находит тело актрисы местного театра и становится главным подозреваемым в ее убийстве. Ему предстоит доказать свою невиновность, но для этого нужно найти настоящего преступника. Помогать Юре в этом будет поклонник актрисы, простой пацан Ширмик (Рузиль Минекаев).
Самобытный Рыбинск стал не просто местом действия, но и главным героем. Шоураннер и сценарист сериала Иван Баранов постарался во всех деталях передать атмосферу родного города.
«В сериале "Подслушано в Рыбинске" я хочу выразить уважение городу и запечатлеть те места, где провел свою юность. Например, прототип Ширмика, которого играет Рузиль, — мой друг детства, который всегда попадал в какие-нибудь приключения. А в основу сюжета вошли мои мысли, фантазии и страхи», — говорит Баранов.
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