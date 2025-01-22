«Виват, императрица!»: Анна Михалкова и Ольга Лерман в трейлере исторического фильма «Екатерина Великая»

Художественным руководителем ленты выступил Андрей Кравчук, а режиссером — Морад Абдель-Фаттах. «Это очень красивый, увлекательный проект. Для нас было важно сделать документально-художественный фильм, на который можно прийти в кинотеатр всей семьей и получить удовольствие. У нас прекрасный актерский состав: Анна Михалкова, Ольга Лерман, Виктор Добронравов и многие другие. В фильме рассказана потрясающая история удивительной женщины, приведено много исторических фактов, о которых еще недавно никто не подозревал. Но самое главное — проект насыщает, дает понять, кто мы, почему мы такие. Ведь узнавая историю, мы узнаем самих себя», — считает Андрей Кравчук.
В главных ролях заняты Анна Михалкова и Ольга Лерман (Екатерина II), Виктор Добронравов (Алексей Орлов), Евгений Шварц (Карл Ульрих, будущий Петр III) и Евгений Харитонов (Потемкин). Для Ольги Лерман «это был необычный опыт. Попытка соединить художественный вымысел с историческими фактами. Потому что сцены, которые мы снимали с актерами, конечно, это все художественный вымысел, но на ряду с нами будут сидеть историки и озвучивать факты. Лично мне хотелось рассказать про героиню, которая приехала из другой страны, выучила язык, поняла культуру, полюбила и познала традиции, внесла много нового и важного».
После эпохи дворцовых переворотов появилась новая яркая историческая фигура — Екатерина II. Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремленностью Екатерина смогла доказать, что ее место на престоле. В 14 лет она узнала, что ей предстоит стать невестой Петра III и матерью будущего наследника. Эти статусы не сильно волновали Екатерину, ее заветной мечтой было править: она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения.
«Мы еще на стадии проб с Андреем Юрьевичем поняли, что персонаж Петра III должен быть эксцентричным, острым и местами смешным. Была задача попытаться максимально приблизить героя к воспоминаниям современников и, думаю, у нас получилось. У нас отличная съемочная команда, все в кадре очень красиво, костюмы просто прекрасны. Проект ведут тонкий художественный руководитель Андрей Кравчук и, конечно, великолепный режиссер Морад Абдель-Фаттах, с которыми очень приятно и легко работать», — рассказал Евгений Шварц.
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