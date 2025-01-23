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Прыгай, Кискэ: у аниме по Guilty Gear появились трейлер и дата премьеры

23 января
2025 год

Новости кино >>
23 января 2025
Аниме по мотивам файтинга Guilty Gear Strive: Dual Rulers, анонсированное летом прошлого года, ринется в бой 5 апреля. Подтверждая намерения, студия SANZIGENУра мечте! Девушки из группы», «Сказание об Арслане») выкатила первый трейлер. В нем звучит кусочек динамичного трека AXCLUSION, в исполнении рок-квартета ulma sound junctionРагна Багровый»).


В результате экспериментов с магией, во многом заменившей почти все современные технологии, человечество придумало гиров — биомеханизмы с уникальными способностями и невероятной силой. Однако вскоре существа восстали против создателей, что привело к разрушительной войне, известной как Крестовые походы. Несмотря на победу, людские потери были столь велики, что даже спустя десятилетия эмоциональные раны продолжают кровоточить. Кай и Диззи решают вступить в брак, нарушая главное табу — союз между человеком и механизмом. Прошло много лет, прежде чем такая церемония стала возможной. Их отпрыск Син Кискэ направляется на торжество и сталкивается с загадочной Уникой, которая замышляет уничтожить всех гиров до единого.

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Серия Guilty Gear, разрабатываемая с 1998 года компанией Arc System Works, завоевала популярность благодаря великолепной анимации, тщательно продуманному сюжету и устройству мира. На сегодняшний день существует семь основных игр, множество спин-оффов, манга-адаптаций и аудиодрам. Роль Уники досталась Юи Исикаве (Боми Чхве из «Борьбы в прямом эфире»), а остальных знаковых персонажей, озвучивают те же сэйю, что и в играх:

Син Кискэ — Иссэй Миядзаки (Такаси Ямадзаки из «Сакуры — собирательницы карт»).
Сол Бэдгай, наставник Сина — Дзёдзи Наката (Хоикато Тосидзо из «Золотого божества»).
Кай — Такэси Кусао (Пикл из «Баки Ханмы»).
Диззи — Кадзуэ Фудзита.

Прыгай, Кискэ: у аниме по Guilty Gear появились трейлер и дата премьеры

Над проектом работают: режиссер Сигэру МорикаваКрестовый поход Хроно», «Капризы Апельсиновой улицы»), сценарист Норимицу КайхоПоднятие уровня в одиночку», «Девочки-волшебницы: Специальная операция») и композитор Рё ТакахасиВетролом», «На скейте в бесконечность»).

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обсуждение >>
№ 2
alexkotov   23.01.2025 - 15:33
Это прям аниме из будущего, союз между человеком и роботом, скоро и в реальности такое будет, по крайней мере где то в Японии точно будет читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   23.01.2025 - 15:29
Аудиодрамы это что такое. Аудио версия для незрячих. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Прыгай, Кискэ: у аниме по Guilty Gear появились трейлер и дата премьеры фотографии
Прыгай, Кискэ: у аниме по Guilty Gear появились трейлер и дата премьеры фотографии
Прыгай, Кискэ: у аниме по Guilty Gear появились трейлер и дата премьеры фотографии
Прыгай, Кискэ: у аниме по Guilty Gear появились трейлер и дата премьеры фотографии
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