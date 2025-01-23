Прыгай, Кискэ: у аниме по Guilty Gear появились трейлер и дата премьеры

Аниме по мотивам файтинга Guilty Gear Strive: Dual Rulers
, анонсированное
летом прошлого года, ринется в бой 5 апреля. Подтверждая намерения, студия SANZIGEN
(«Ура мечте! Девушки из группы
», «Сказание об Арслане
») выкатила первый трейлер. В нем звучит кусочек динамичного трека AXCLUSION
, в исполнении рок-квартета ulma sound junction
(«Рагна Багровый
»).
В результате экспериментов с магией, во многом заменившей почти все современные технологии, человечество придумало гиров — биомеханизмы с уникальными способностями и невероятной силой. Однако вскоре существа восстали против создателей, что привело к разрушительной войне, известной как Крестовые походы. Несмотря на победу, людские потери были столь велики, что даже спустя десятилетия эмоциональные раны продолжают кровоточить. Кай и Диззи решают вступить в брак, нарушая главное табу — союз между человеком и механизмом. Прошло много лет, прежде чем такая церемония стала возможной. Их отпрыск Син Кискэ направляется на торжество и сталкивается с загадочной Уникой, которая замышляет уничтожить всех гиров до единого.
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«Теккен: Кровные узы» — экранизация другой знаменитой файтинг-франшизы
Серия Guilty Gear
, разрабатываемая с 1998 года компанией Arc System Works
, завоевала популярность благодаря великолепной анимации, тщательно продуманному сюжету и устройству мира. На сегодняшний день существует семь основных игр, множество спин-оффов, манга-адаптаций и аудиодрам. Роль Уники досталась Юи Исикаве
(Боми Чхве
из «Борьбы в прямом эфире
»), а остальных знаковых персонажей, озвучивают те же сэйю, что и в играх:
Син Кискэ — Иссэй Миядзаки
(Такаси Ямадзаки из «Сакуры — собирательницы карт
»).
Сол Бэдгай, наставник Сина — Дзёдзи Наката
(Хоикато Тосидзо из «Золотого божества
»).
Кай — Такэси Кусао
(Пикл
из «Баки Ханмы
»).
Диззи — Кадзуэ Фудзита
.
Над проектом работают: режиссер Сигэру Морикава
(«Крестовый поход Хроно
», «Капризы Апельсиновой улицы
»), сценарист Норимицу Кайхо
(«Поднятие уровня в одиночку
», «Девочки-волшебницы: Специальная операция
») и композитор Рё Такахаси
(«Ветролом
», «На скейте в бесконечность
»).
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