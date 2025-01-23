Владимир Яглыч вернется со вторым сезоном «Ухожу красиво»

В начале второго сезона Борис после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что Борис все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь Боря работает в магазине продавцом, но разве можно уйти от истинного предназначения?
«Я просто уверен, что главной движущей силой Бориса является его любовь к семье и близким. Во втором сезоне он наконец-то реабилитируется перед родными и уходит из полиции, делая выбор в пользу безопасности и благополучия семьи. Но при этом он понимает, что быть полицейским – его истинное призвание, от которого не так просто уйти. Особенно, когда речь идет о деле чести», — подчеркивает Владимир Яглыч.
Особую роль в этой истории сыграют отношения Бориса с дочкой, которая мечтает стать сотрудником полиции, как ее папа. Борис со своей стороны всячески пытается отговорить ее от этого опасного пути, однако дочь пошла в отца.
«Во втором сезоне проекта мы вновь удивим зрителей эффектным кино, наполненным еще большим количеством юмора, экшена, перестрелками всех мастей и неожиданными поворотами судеб главных героев», — говорит генеральный продюсер кинокомпании «Вселенная кино» Андрей Шишканов.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Премьера проекта состоялась в июне 2023 года в онлайн-кинотеатре Wink. События сезона разворачивались вокруг сотрудника полиции Бориса Фадеева, который погряз в алкоголе и раздолбайстве, утратив уважение семьи, коллег, да и к самому себе. Внезапная новость в корне меняет его судьбу: у Бориса обнаруживают неизлечимое заболевание. Фадеев понимает, что жить ему осталось недолго и решает уйти из этой жизни красиво. Борис встает на путь борца со злом, который ищет геройской смерти. В финале первого сезона в него стреляют.
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