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Отреставрированная «Москва слезам не верит» выйдет в прокат

23 января
2025 год

Новости кино >>
23 января 2025
Культовая мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вновь выходит в прокат 30 января в первозданном цвете и звуке в рамках проекта «"Мосфильм. Золотая коллекция" в кино». Показ отреставрированной версии проходит в преддверии 45-летия премьеры фильма в СССР, сообщает пресс-служба медиахолдинга «Цифровое Телевидение».

Отреставрированная «Москва слезам не верит» выйдет в прокат
фото: медиахолдинг «Цифровое Телевидение»

Трогательная и жизненная картина о покорении столицы и поиске любви была покадрово восстановлена мастерами лаборатории «Мосфильма» в точных красках и звуке, которые закладывались авторами. Показом картины завершается год празднования юбилея «Мосфильма», которому в 2024 году исполнилось 100 лет.

«Москва слезам не верит» — вторая полнометражная режиссерская работа Владимира Меньшова. Фильм вышел на экраны 11 февраля 1980 года и стал невероятно популярен. В первый год проката его посмотрело почти 85 миллионов человек — это второй результат за всю историю кинопроката в СССР. Читателями журнала «Советский экран» «Москва слезам не верит» была признана лучшим фильмом года. А в 1981 году картина получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

«Владимиру Валентиновичу Меньшову, как и миллионам зрителей, в этом фильме откликается личная история: он, например, в свое время также приехал покорять столицу, тоже жил в общежитии и тоже непросто добивался успеха. Поэтому-то зрители готовы были простаивать очереди в кинотеатрах, чтобы попасть на сеанс. В фильме идеально все: актеры, музыка, сочетание юмора и лиризма, настроение эпохи 50-х и 70-х годов. И насладиться в полной мере всем этим можно, конечно же, только на большом экране. Что мы и предлагаем сделать всем поклонникам замечательного советского кино», — говорит заместитель генерального директора медиахолдинга «Цифровое Телевидение» по направлению «Кино» Иван Кудрявцев.

Ранее в рамках проекта «"Мосфильм. Золотая коллекция" в кино» в повторный прокат выходили такие фильмы, как «Асса», «Покровские ворота», «Кин-дза-дза!», «Ширли-мырли», «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби».
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