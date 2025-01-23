Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар»

Юра Борисов
номинирован на «Оскар» за роль второго плана в «Аноре
» Шона Бэйкера
. Впервые российский актер претендует на эту престижную награду. Объявление лауреатов транслировали в прямом эфире
.
фото: кадр из фильма «Анора»
Конкуренцию Борисову в номинации «Лучший актер второго плана» составят Кирэн Калкин
(«Настоящая боль
»), Эдвард Нортон
(«Боб Дилан: Никому не известный
»), Джереми Стронг
(«Ученик. Восхождение Трампа
») и Гай Пирс
(«Бруталист
»).
97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» должна состояться 2 марта.
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