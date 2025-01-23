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Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар»

23 января
2025 год

Новости кино >>
23 января 2025
Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в «Аноре» Шона Бэйкера. Впервые российский актер претендует на эту престижную награду. Объявление лауреатов транслировали в прямом эфире.

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар»
фото: кадр из фильма «Анора»

Конкуренцию Борисову в номинации «Лучший актер второго плана» составят Кирэн КалкинНастоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми СтронгУченик. Восхождение Трампа») и Гай ПирсБруталист»).

97-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» должна состояться 2 марта.
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