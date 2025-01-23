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«Эмилия Перес» лидирует по количеству номинаций на «Оскар»

23 января
2025 год

Новости кино >>
23 января 2025
Объявлены претенденты на 97-ю премию Американской киноакадемии «Оскар». Фаворитом наградной гонки стал фильм «Эмилия Перес», получивший 13 номинаций.

«Эмилия Перес» лидирует по количеству номинаций на «Оскар»
фото: кадр из фильма «Эмилия Перес»

За картиной Жака Одиара с небольшим отставанием следуют «Бруталист» Брэди Корбета и «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона М. Чу, получившие по 10 номинаций. «Конклав» Эдварда Бергера и «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда претендуют на награды в 8 категориях. Эти пять картин поборются за звание лучшего фильма года, наряду с лентами «Анора», «Мальчишки из "Никеля"», «Я все еще здесь», «Субстанция» и «Дюна: Часть вторая».

На режиссерскую награду претендуют Шон Бэйкер, Брэди Корбет, Джеймс Мэнголд, Жак Одиар и Корали Фаржа. Награды за лучшие роли могут получить Эдриан Броуди («Бруталист»), Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Колман ДомингоСинг-Синг»), Рэйф Файнс («Конклав»), Себастиан СтэнУченик. Восхождение Трампа»), Синтия Эриво («Злая»), Карла Гаскон («Эмилия Перес»), Майки Мэдисон («Анора»), Деми Мур («Субстанция»), Фернанда Торрес («Я все еще здесь»). За актерские работы второго плана рассчитывают на статуэтки Кирэн КалкинНастоящая боль»), Юра Борисов («Анора»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»), Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»), Ариана Гранде («Злая»), Фелисити Джонс («Бруталист»), Изабелла Росселлини («Конклав»), Зои Салдана («Эмилия Перес»).



В категории «Лучший международный фильм» представлены «Эмилия Перес», «Поток», «Я все еще здесь», «Девушка с иглой» и «Семя священного инжира». Лучшим мультфильмом могут объявить анимационные картины «Головоломка 2», «Дикий робот», «Поток», «Мемуары улитки», «Уоллес и Громит: Самая дикая месть».

97-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 2 марта. Ведущим вечера станет телеведущий, сценарист и комик Конан О’Брайен.

Полный список номинантов на премию «Оскар»:

Лучший фильм

«Анора» (рецензия)
«Бруталист» (рецензия)
«Боб Дилан: Никому не известный» (трейлер)
«Конклав» (обзор этого и других фильмов про Ватикан)
«Дюна: Часть вторая» (рецензия)
«Эмилия Перес» (трейлер)
«Я все еще здесь»
«Мальчишки из “Никеля”»
«Субстанция» (рецензия)
«Злая» (рецензия)

Лучший режиссер

Шон Бейкер («Анора»)
Брэди Корбет («Бруталист»)
Корали Фаржа («Субстанция»)
Джеймс Мэнгольд («Боб Дилан: Никому не известный»)
Жак Одиар («Эмилия Перес»)

Лучшая актриса

Синтия Эриво («Злая»)
Майки Мэдисон («Анора»)
Деми Мур («Субстанция»)
Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)
Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)

Лучший актер

Эдриан Броуди («Бруталист»)
Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)
Колман ДомингоСинг-Синг»)
Рэйф Файнс («Конклав»)
Себастиан СтэнУченик. Восхождение Трампа» – рецензия)

Лучшая актриса второго плана

Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»)
Ариана Гранде («Злая»)
Изабелла Росселлини («Конклав»)
Фелисити Джонс («Бруталист»)
Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Лучший актер второго плана

Юра Борисов («Анора»)
Киран КалкинНастоящая боль»)
Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
Гай Пирс («Бруталист»)
Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)

Лучший оригинальный сценарий

«Анора»
«Бруталист»
«Реальная боль»
«Cентябрь 5»
«Субстанция»

Лучший адаптированный сценарий

«Боб Дилан: Никому не известный»
«Конклав»
«Эмилия Перес»
«Мальчишки из “Никеля”»
«Синг-Синг»

Лучший международный фильм

«Я все еще здесь» (Бразилия)
«Девушка с иглой» (Дания – (трейлер)
«Эмилия Перес» (Франция)
«Семя священного инжира» (Германия)
«Поток» (Латвия)

Лучший мульфильм

«Поток» (обзор)
«Головоломка 2» (рецензия)
«Мемуары улитки» (трейлер)
«Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (трейлер)
«Дикий робот» (рецензия)

Лучший оператор

«Бруталист»
«Дюна: Часть вторая»
«Эмилия Перес»
«Мария» (трейлер)
«Носферату» (рецензия)

Лучшая песня

El Mal («Эмилия Перес»)
The Journey («Батальон 6888»)
Like A Bird («Синг-Синг»)
Mi Camino («Эмилия Перес»)
Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Лучшая музыка

«Бруталист»
«Конклав»
«Эмилия Перес»
«Злая»
«Дикий робот»

Лучший монтаж

«Анора»
«Бруталист»
«Конклав»
«Эмилия Перес»
«Злая»

Лучшая работа художника-постановщика
«Бруталист»
«Конклав»
«Дюна: Часть вторая»
«Носферату»
«Злая»

Лучшие костюмы

«Боб Дилан: Никому не известный»
«Конклав»
«Гладиатор 2» (рецензия)
«Носферату»
«Злая»

Лучший звук

«Боб Дилан: Никому не известный»
«Дюна: Часть вторая»
«Эмилия Перес»
«Злая»
«Дикий робот»

Лучшие макияж и прически

«Другой человек» (рецензия)
«Эмилия Перес»
«Носферату»
«Субстанция»
«Злая»

Лучшие визуальные эффекты

«Чужой: Ромул» (рецензия)
«Быть лучше: История Робби Уильямса» (трейлер)
«Дюна: Часть вторая»
Планета обезьян: Новое царство (трейлер)
«Злая»

Лучший документальный фильм

«Дневники черного ящика»
«Нет другой земли»
«Фарфоровая война»
«Саундтрек к государственному перевороту»
«Сахарный тростник»

Лучший короткометражный документальный фильм

Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
«Единственная девушка в оркестре» (трейлер)

Лучший короткометражный игровой фильм

A Lien
Anuja
I'm Not a Robot
The Last Ranger
The Man Who Could Not Remain Silent

Лучший короткометражный мультфильм

«Красавцы»
In the Shadow of the Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!
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Моника БарбароЭдвард БергерЮра БорисовЭдриан БроудиШон БэйкерАриана ГрандеФелисити ДжонсКолман ДомингоКирэн КалкинБрэди КорбетДеми МурМайки МэдисонДжеймс МэнголдЭдвард НортонКонан О'БрайенЖак ОдиарГай ПирсИзабелла РосселлиниЗои СалданьяДжереми СтронгСебастиан СтэнФернанда ТорресРэйф ФайнсКорали ФаржаДжон Эм ЧуТимоти ШаламеСинтия Эриво
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АнораБатальон 6888Боб Дилан: Никому не известныйБруталистБыть лучше: История Робби УильямсаГладиатор 2Головоломка 2Девушка с иглойДикий роботДругой человекДюна 2Единственная девушка в оркестреЗлая: Сказка о ведьме ЗападаКонклавКрасавцыМальчишки из «Никеля»МарияМемуары улиткиНастоящая больНосфератуПланета обезьян: Новое царствоПотокСемя священного инжираСентябрь 5Синг-СингСубстанцияУоллес и ГромитУченик. Восхождение ТрампаЧужой: РомулЭмилия ПересЯ всё ещё здесь

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