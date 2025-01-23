«Эмилия Перес» лидирует по количеству номинаций на «Оскар»

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Новости кино Букины переедут в свою старую квартиру Начались съемки второго сезона сериала о продавце обуви и его семейке

Интервью Керем Бюрсин: «Российская аудитория феноменальна, и я с нетерпением жду возможности встретиться с ней лично» Звезда сериала «Постучись в мою дверь» и фильма «Холоп. Великолепный век» отвечает на вопросы Кино-Театр.Ру

Новости кино «Виват, императрица!»: Анна Михалкова и Ольга Лерман в трейлере исторического фильма «Екатерина Великая» В прокате с 20 февраля

Спутник телезрителя «Килиманджара»: Парень из Баку В ночь с 22 на 23 января, 00:40, Дом Кино

Обзор сериалов «Минута тишины»: Евгений Цыганов в роли хорошего бизнесмена Производственный триллер, автором идеи которого выступил предприниматель Владимир Потанин

Лайфстайл «Меня тошнило от звука собственного голоса»: Рене Зеллвегер о многолетнем перерыве в работе Актриса 6 лет не снималась в кино