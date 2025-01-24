Опубликованы первые кадры из сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

Опубликованы первые кадры из 16-серийного исторического фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре START и в эфире телеканала «Россия» уже в этом году, уточняет пресс-служба сервиса.
Юра Борисов в сериале сыграл молодого офицера царской охранки, особого отделения, занимавшегося политическим сыском. В отличие от Николая Второго и других исторических персонажей, его герой — образ собирательный, не имеющий реального прототипа.
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