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Опубликованы первые кадры из сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»

24 января
2025 год

Новости кино >>
24 января 2025
Опубликованы первые кадры из 16-серийного исторического фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Премьера сериала состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре START и в эфире телеканала «Россия» уже в этом году, уточняет пресс-служба сервиса.

Опубликованы первые кадры из сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Зрителей ожидает масштабный проект, действие которого охватывает период с 1905-го по 1924-й. Это рассказ о событиях непростой эпохи, которая не только коренным образом изменила судьбы людей в России, но и во многом определила ход мировой истории в XX столетии. Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизев и Тимофей Окроев.

Юра Борисов в сериале сыграл молодого офицера царской охранки, особого отделения, занимавшегося политическим сыском. В отличие от Николая Второго и других исторических персонажей, его герой — образ собирательный, не имеющий реального прототипа.
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Хроники русской революции

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Опубликованы первые кадры из сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» фотографии
Опубликованы первые кадры из сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» фотографии
Опубликованы первые кадры из сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» фотографии
Опубликованы первые кадры из сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции» фотографии
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