Завершились съемки драмеди «‎Мамин сын»‎ с Микитой Вороновым, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым

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В ночь с 24 на 25 января, 00:15, ОТР

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«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме

Актриса познакомилась с ним только в 13 лет