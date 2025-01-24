Завершились съемки драмеди «‎Мамин сын»‎ с Микитой Вороновым, Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым

«Мне невероятно повезло с артистами. Я многому научился у Евгения Цыганова и Елены Лядовой в процессе съемок. Они мне очень помогали на площадке, болели за наш проект. Я чувствовал от них постоянную поддержку. Когда мы только начали работу над сценарием с Катей Сергеевой, Егором Погореловым и Алексеем Киселевым, Паулина Андреева открыла нам понятие "лиминальность", т.е. состояние перехода. Это и стало для меня, как для режиссера, основным источником для фантазии. Эта тема так или иначе касается каждого героя, касается меня лично. В этой истории вообще очень много личного», — говорит режиссер и соавтор сценария Александр Алябьев.
Зрителям расскажут про Тему – талантливого студента, душу компании и красавчика-спортсмена. Парню девятнадцать лет, и у него все отлично. Дома тоже идиллия, ведь Вика для Темы — не просто мама, а лучший друг, опора и идеал женщины. Внезапно тревожная и очень «взрослая» новость не только рушит Темин идеальный мир, но и открывает ему глаза на отношения с мамой, в которых гиперопека стала бременем, а не поддержкой. Теперь, чтобы понять, как жить дальше, и Вике, и Теме придется осознать простую мысль: им обоим нужно повзрослеть. По словам Евгения Цыганова, «этот фильм – режиссерский дебют Александра Алябьева в кино, но до этого я работал с ним как с режиссером в театре. Прочитав сценарий и сходив на пробы, я понял, что готов сниматься в совершенно любой роли, потому что очень хочу, чтобы Саша снял этот фильм».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
«Мы знакомы с Паулиной Андреевой еще со времен сериала "Псих", в котором она также работала над сценарием. Тему "Студия Видеопрокат" и шоураннеры снова взяли непростую – сепарацию от матери. Но в этот раз мы с Паулиной были еще и партнерами в кадре. Очень рада, что мы поработали с Женей Цыгановым. Пусть совместных сцен у нас и мало, но всё равно было очень приятно снова встретиться на киноплощадке. Режиссера Сашу Алябьева я только номинально могу назвать дебютантом. На съемках чувствовалась уверенность в том, что он делает и чего хочет. Мне было с ним спокойно и безопасно. Саша — чувствительный и добрый человек», — рассказала Елена Лядова.
Компанию исполнителям главных ролей составят Даша Верещагина, Антон Рогачев, София Лопунова, Паулина Андреева и другие актеры. За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Игорь Киселев и художник-постановщик Дмитрий Астафьев. «Мой персонаж Тема – отшельник, но это не про отсутствие людей вокруг, а про глубокое внутреннее переживание. Он будто наблюдает за всем происходящим со стороны, чувствует дистанцию между собой и другими. Мне кажется, это его бесит, но он не понимает, как можно по-другому. Пожалуй, мне это близко, — поведал о своем герое Микита Воронов. — Про нашего режиссера Сашу Алябьева я бы отдельную книгу написал: он замечательный человек и выдающийся режиссер. Бесконечное ему спасибо за такую веру и поддержку. А моими партнерами Еленой Лядовой и Евгением Цыгановым я тихо любуюсь – такие они крутые».
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