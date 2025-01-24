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«Хватит снимать!»: Ричард Гир раскрывает всю правду о своей жизни в дублированном трейлере фильма Пола Шредера «О, Канада»

24 января
2025 год

Новости кино >>
24 января 2025
В сети появился дублированный трейлер фильма Пола Шредера «О, Канада» с Ричардом Гиром, Умой Турман и Джейкобом Элорди в главных ролях. Экранизацию книги Рассела Бэнкса «Предрешенный» компания Global Film выпустит в российский прокат 20 февраля.

«О, Канада»

В центре сюжета Леонард Файф — легендарный режиссер и документалист, который поведал миру немало захватывающих историй. Но одну историю он так и не рассказал – историю своей жизни. В 78 лет он узнал, что серьезно болен и решил пригласить к себе съемочную группу и журналистов, чтобы, наконец, раскрыть всю правду о своей жизни. Роль Файфа в солидном возрасте исполнил Ричард Гир, а юную версию сыграл Джейкоб Элорди. Жену документалиста воплотила Ума Турман, а в качестве ученика Файфа предстанет Майкл Империоли. «Элорди идеально подошел для роли молодого Леонарда, чье стремление и харизма приводят его на сложный путь как в работе, так и в жизни. Я видел сериал "Эйфория" и подумал, что этот парень отлично бы смотрелся в фильме "Американский жиголо" 1980 года! И так ко мне пришла полная уверенность, что он должен сыграть "молодого Ричарда Гира"», – говорит автор сценария и режиссер Пол Шредер.

По словам постановщика, он решил поведать миру историю, которая может затронуть сердца современных людей, и не важно, в какой стране они живут. Этот фильм можно назвать одой памяти его другу – знаменитому писателю Расселу Бэнксу, который умер еще в начале производства фильма 7 января 2023 года. «Когда мой друг, писатель Рассел Бэнкс, заболел, я обдумывал другие сценарии для фильмов. И вдруг понял, что тема честности на смертном одре должна стать центральной в моём новом фильме. Рассел, будучи здоровым, написал книгу о смерти под названием "Предрешенный". Он рассказал мне, что хотел назвать ее "О, Канада", но название уже было занято романом Ричарда Форда. И все же он попросил меня использовать его изначальный вариант для фильма», — рассказал режиссер.

«Хватит снимать!»: Ричард Гир раскрывает всю правду о своей жизни в дублированном трейлере фильма Пола Шредера «О, Канада»
фото: пресс-служба компании Global Film

Визуально картина использует разнообразные форматы съемки: широкоформатные кадры для дорожного путешествия Леонарда в Канаду, цветной узкий формат для сцен интервью, черно-белые кадры для воспоминаний героя и насыщенный красно-оранжевый тон для ключевых эпизодов. Особое внимание уделялось достоверному воссозданию атмосферы 1960-х годов. «Я прекрасно помню этот период. Тогда я учился в колледже. Некоторые фильмы показывают гипертрофированную версию 60-х, но я хотел передать их такими, какие помню», – сказал Шредер.

Саундтрек фильма включает песни проекта Phosphorescence. Режиссер отметил, что впервые услышал музыку Мэттью Хоука на концерте в Brooklyn Steel два-три года назад. «Мне понравились его минималистичные, диссонансные, меланхоличные тексты», – признается Шредер.

«Хватит снимать!»: Ричард Гир раскрывает всю правду о своей жизни в дублированном трейлере фильма Пола Шредера «О, Канада»
фото: пресс-служба компании Global Film

Все визуальные, звуковые и повествовательные элементы служат для раскрытия Леонарда Файфа. Это фильм об искуплении: умирающий герой вынужден разобраться с собственными поступками и ошибками, переосмыслить мораль и этику своей жизни и, в итоге, обрести покой. Признание Леонарда становится освобождением от мифов и демонстрирует человека, который все же смог освободиться от обмана.
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Американский жиголоО, КанадаЭйфория

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«Хватит снимать!»: Ричард Гир раскрывает всю правду о своей жизни в дублированном трейлере фильма Пола Шредера «О, Канада» фотографии
«Хватит снимать!»: Ричард Гир раскрывает всю правду о своей жизни в дублированном трейлере фильма Пола Шредера «О, Канада» фотографии
«Хватит снимать!»: Ричард Гир раскрывает всю правду о своей жизни в дублированном трейлере фильма Пола Шредера «О, Канада» фотографии
«Хватит снимать!»: Ричард Гир раскрывает всю правду о своей жизни в дублированном трейлере фильма Пола Шредера «О, Канада» фотографии
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