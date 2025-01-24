Кинолаборатория «Профессия-продюсер» подвела итоги финальным питчингом

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Второй сезон «Инспектора Гаврилова» с Виктором Добронравовым стартует 24 января

Тимофея Трибунцева подозревают в убийстве провинциальной актрисы в трейлере иронического детектива «Подслушано в Рыбинске»

Правильный финал «Атаки титанов»: фанаты показали, как должна была закончиться сага

Интервью

Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки»

Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями