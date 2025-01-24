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Кинолаборатория «Профессия-продюсер» подвела итоги финальным питчингом

24 января
2025 год

Новости кино >>
24 января 2025
В Москве подведены итоги Кинолаборатории «Профессия-продюсер», совместно открытой Агентством креативных индустрий (АКИ) и Ассоциацией женщин-кинопродюсеров WRAP при участии Дома культуры «ГЭС-2» в апреле 2024 года. В ходе акселератора 15 команд совместно с кураторами доработали свои проекты полнометражных художественных фильмов и представили их экспертам киноиндустрии: дистрибьюторам, стриминговым платформам, продюсерам, журналистам. В финале Кинолаборатории оказались десять фильмов, готовых к съемкам – их презентовали на итоговом питчинге 23 января в пространстве АКИ.лаб.

Кинолаборатория «Профессия-продюсер» подвела итоги финальным питчингом
фото: пресс-служба Кинолаборатории

По итогам финального питчинга первое место и денежный приз от Ассоциации женщин-кинопродюсеров получил «Несезон» Кристины Пановой, представляющий собой альманах романтических новелл на фоне холодного морского пейзажа. Второе место заняла драма режиссера и сценаристки Атаны Агрба «Синее-синее солнце» про принятие травм прошлого, исследующая судьбы абхазских беженцев. Третье место досталось «Худшему во мне» режиссера и сценариста Григория Сазанова – ироничной истории любви переводчика с турецкого языка. Фэнтези-байопик Алексея Кокорина «Человек-воробей», посвященный Сергею Курехину, был отдельно отмечен Домом культуры «ГЭС-2». Кроме того, продюсер и режиссер кинокомпании «Первое кино» Евгений Григорьев сделал оффер Атане Агрба и ее проекту «Синее-синее солнце» — киностудия выкупает права на сценарий, а Евгений выступит продюсером картины. Интерес у публики также вызвала фантастическая комедия Дениса Кудрявцева «Экспресс Галактика» про группу молодых людей, проснувшихся на терпящем бедствие космическом корабле. Единственный шанс спастись — семейные капсулы эвакуации. Чтобы выжить, им необходимо вспомнить — кто чья вторая половинка.

Членами жюри финального питчинга выступили программный директор кинофестиваля «Короче» Ситора Алиева, режиссер Петр Тодоровский, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталья Клибанова, генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина, член Ассоциации Продюсеров Кино и Телевидения Дмитрий Рудовский, продюсер девелопмента Wink Марина Наумова и главный редактор Центра Креативного продюсирования KION Яна Серова.

Кинолаборатория «Профессия-продюсер» подвела итоги финальным питчингом
фото: пресс-служба Кинолаборатории

Изначально на участие в Кинолаборатории было подано более 170 продюсерских проектов полнометражного кино на этапе сценария. Конкурс прошли 15 творческих групп, состоящих из продюсера, режиссера и сценариста, совместно с кураторами они доработали свои сценарии и сформировали кинопроекты, готовые к поиску финансирования и запуску в производство. До финального питчинга дошли десять проектов, они будут реализованы и выпущены на экран.

В течение десяти месяцев обучения команды встречались с кураторами, посещали онлайн-лекции и выполняли домашние задания, а также изучали три офлайн-модуля («Девелопмент», «Производство», «Пост-продакшн и выпуск фильма»). Участники дорабатывали свои сценарии, учились организовывать съемочный процесс, посещали Кинопарк Москино и встречались с представителями индустрии. В результате кинопродюсеры прошли весь производственный цикл игрового полнометражного фильма от создания сценария до выхода в прокат. Среди спикеров модулей были Евгений Григорьев, Ситора Алиева, Сусанна Альперина, Игорь Толстунов, Екатерина Филиппова, Георгий Шабанов, Владимир Фенченко, Андрей Апостолов, Роман Кантор и многие другие.

Кинолаборатория «Профессия-продюсер» подвела итоги финальным питчингом
фото: пресс-служба Кинолаборатории

Кинолаборатория развивает направление Правительства Москвы по активной поддержке кино – одной из важных и наиболее динамично развивающихся индустрий в столице.
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Кинолаборатория «Профессия-продюсер» подвела итоги финальным питчингом фотографии
Кинолаборатория «Профессия-продюсер» подвела итоги финальным питчингом фотографии
Кинолаборатория «Профессия-продюсер» подвела итоги финальным питчингом фотографии
Кинолаборатория «Профессия-продюсер» подвела итоги финальным питчингом фотографии
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