Кинолаборатория «Профессия-продюсер» подвела итоги финальным питчингом

В Москве подведены итоги Кинолаборатории «Профессия-продюсер», совместно открытой Агентством креативных индустрий (АКИ) и Ассоциацией женщин-кинопродюсеров WRAP при участии Дома культуры «ГЭС-2» в апреле 2024 года. В ходе акселератора 15 команд совместно с кураторами доработали свои проекты полнометражных художественных фильмов и представили их экспертам киноиндустрии: дистрибьюторам, стриминговым платформам, продюсерам, журналистам. В финале Кинолаборатории оказались десять фильмов, готовых к съемкам – их презентовали на итоговом питчинге 23 января в пространстве АКИ.лаб.
фото: пресс-служба Кинолаборатории
По итогам финального питчинга первое место и денежный приз от Ассоциации женщин-кинопродюсеров получил «Несезон» Кристины Пановой, представляющий собой альманах романтических новелл на фоне холодного морского пейзажа. Второе место заняла драма режиссера и сценаристки Атаны Агрба «Синее-синее солнце» про принятие травм прошлого, исследующая судьбы абхазских беженцев. Третье место досталось «Худшему во мне» режиссера и сценариста Григория Сазанова – ироничной истории любви переводчика с турецкого языка. Фэнтези-байопик Алексея Кокорина «Человек-воробей», посвященный Сергею Курехину, был отдельно отмечен Домом культуры «ГЭС-2». Кроме того, продюсер и режиссер кинокомпании «Первое кино» Евгений Григорьев сделал оффер Атане Агрба и ее проекту «Синее-синее солнце» — киностудия выкупает права на сценарий, а Евгений выступит продюсером картины. Интерес у публики также вызвала фантастическая комедия Дениса Кудрявцева «Экспресс Галактика» про группу молодых людей, проснувшихся на терпящем бедствие космическом корабле. Единственный шанс спастись — семейные капсулы эвакуации. Чтобы выжить, им необходимо вспомнить — кто чья вторая половинка.
Изначально на участие в Кинолаборатории было подано более 170 продюсерских проектов полнометражного кино на этапе сценария. Конкурс прошли 15 творческих групп, состоящих из продюсера, режиссера и сценариста, совместно с кураторами они доработали свои сценарии и сформировали кинопроекты, готовые к поиску финансирования и запуску в производство. До финального питчинга дошли десять проектов, они будут реализованы и выпущены на экран.
В течение десяти месяцев обучения команды встречались с кураторами, посещали онлайн-лекции и выполняли домашние задания, а также изучали три офлайн-модуля («Девелопмент», «Производство», «Пост-продакшн и выпуск фильма»). Участники дорабатывали свои сценарии, учились организовывать съемочный процесс, посещали Кинопарк Москино и встречались с представителями индустрии. В результате кинопродюсеры прошли весь производственный цикл игрового полнометражного фильма от создания сценария до выхода в прокат. Среди спикеров модулей были Евгений Григорьев, Ситора Алиева, Сусанна Альперина, Игорь Толстунов, Екатерина Филиппова, Георгий Шабанов, Владимир Фенченко, Андрей Апостолов, Роман Кантор и многие другие.
фото: пресс-служба Кинолаборатории
Кинолаборатория развивает направление Правительства Москвы по активной поддержке кино – одной из важных и наиболее динамично развивающихся индустрий в столице.
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