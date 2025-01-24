«Ленфильм» договорился о стратегическом сотрудничестве со странами БРИКС



фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»

«Ленфильм» подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с Комитетом внешней экономической деятельности Объединенного центра делового сотрудничества БРИКС. Подписи под документом поставили генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко и руководитель КВЭД Анатолий Емец, уточняет пресс-служба киностудии.Для студии это важный шаг по развитию международных проектов. Он положит начало партнерству, учитывающему взаимные интересы, и станет отправной точкой развитию совместной работы по созданию кинопроектов для распространения достоверной информации о странах БРИКС, их национальных культурах и поддержки ценностей справедливого, многополярного мира.сказала Надежда Андрющенко.По словам председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федора Болтина,Меморандум нацелен на развитие совместных патриотических кинопроектов.подчеркнул Анатолий Емец. А руководитель представительства КВЭД в Федеративной республике Нигерия Суберу Адиноий Озигис отметил, что у его страны уже есть конкретные проекты: