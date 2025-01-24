«Ленфильм» договорился о стратегическом сотрудничестве со странами БРИКС

«Ленфильм» подписал меморандум о стратегическом сотрудничестве с Комитетом внешней экономической деятельности Объединенного центра делового сотрудничества БРИКС. Подписи под документом поставили генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко и руководитель КВЭД Анатолий Емец, уточняет пресс-служба киностудии.
Для студии это важный шаг по развитию международных проектов. Он положит начало партнерству, учитывающему взаимные интересы, и станет отправной точкой развитию совместной работы по созданию кинопроектов для распространения достоверной информации о странах БРИКС, их национальных культурах и поддержки ценностей справедливого, многополярного мира. «Сегодня мы с коллегами подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сфере создания совместных кинопроектов. Будем снимать фильмы, направленные на многополярность, патриотическое воспитание и взаимопонимание между народами», — сказала Надежда Андрющенко.
фото: пресс-служба киностудии «Ленфильм»
По словам председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Федора Болтина, «кинематограф всегда был мощной силой, способной объединять людей, независимо от их происхождения, языка или культуры. Через экраны фильмов мы переживаем совместные эмоции — радость, грусть, надежду и любовь. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркивает важность развития кинематографического сотрудничества с государствами БРИКС. Это направление не только способствует обмену культурными ценностями, но и усиливает связи между нашими народами».
Меморандум нацелен на развитие совместных патриотических кинопроектов. «Документ поможет нам популяризировать документальное кино», — подчеркнул Анатолий Емец. А руководитель представительства КВЭД в Федеративной республике Нигерия Суберу Адиноий Озигис отметил, что у его страны уже есть конкретные проекты: «От нас уже есть предложение. Поэтому радостно, что мы подписали такое соглашение, которое откроет путь к сотрудничеству и съемкам новых фильмов».
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