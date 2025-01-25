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Волшебные леденцы на «Оскаре» и сокровища в наборах LEGO: главные новости аниме за неделю

25 января
2025 год

Новости кино >>
25 января 2025
Возвращение «Берсерка», новое «Поднятие уровня в одиночку» и еще один курс «Моей геройской академии»: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о фанатской концовке «Атаки титанов» или экранизации Guilty Gear), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Волшебные леденцы на «Оскаре» и сокровища в наборах LEGO: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Южнокорейский медиаконгломерат Kakao Entertainment подтвердил, что нас ждет игровая версия «Поднятия уровня в одиночку»: работа во всю кипит.

🔘 Сиквел «Мобильного воина Гандама: Вспышка Хэтэуэй» тоже в работе — официально, но без подробностей.

🔘 Звездное аниме «Лазарь» озарит японское ТВ уже в апреле! Кто забыл, это совместный проект Синъитиро ВатанабэКовбой Бибоп»), студии MAPPAАдский рай», «Дорохэдоро») и Чада СтахелскиДжон Уик»).

🔘 У «Огненной крысы», второй части трилогии «Мононокэ», появилось музыкальное видео. О мартовской премьере напоминает чередование сцен под трек Hana Musо от Aina The End (эндинг «Монолога фармацевта»).


🔘 Комедийное фэнтези «Ведьмнадзор» ждет релиз сразу на двух стримингах: в апреле сериал Bibury AnimationСто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят») одновременно покажут Netflix и Crunchyroll. Вдобавок американский дистрибьютор GKIDS намерен устроить кинопрокат первых трех эпизодов.

🔘 У «Леди со странным вкусом и безумного герцога» тоже есть информация о премьере: романтическое фэнтези для гурманов переехало с апреля на октябрь из-за «совокупности обстоятельств».

🔘 В шорт-лист «Оскара» не попали полнометражные аниме, однако за статуэтку в номинации «Лучший короткометражный мультфильм» поборются кукольные «Волшебные леденцы» Даисукэ Нисио, сделанные на студии Toei AnimationДраконий жемчуг», «Приключения Дигимонов»).


🔘 Журнал Weekly Shonen Jump, печатающий мангу «Нежить и неудача», объявил, что бессмертная комедия Ёсифуми Тодзуку подходит к кульминации. Не исключено, что выпуск от 27 января станет финальным.

🔘 А вот «Голубая шкатулка» пока далека от развязки: спокон Кодзи Миуры перемахнул за семь миллионов экземпляров — не в последнюю очередь благодаря одноименному аниме.

🔘 «Берсерк» возвращается: издание Young Animal возобновит публикацию этапной манги после трехмесячного перерыва в День всех влюбленных (15 февраля).

Читать Милая и яркая «История о девушке, которая не могла стать волшебницей»

Легенда о белом змее


Фанаты с нетерпением ждут возвращения аниме «Ван Пис» в апреле. Несмотря на объявленный перерыв, студия Toei AnimationДраконий жемчуг Дайма», «Плач девичьей группы») продолжает работать над шоу: на официальном YouTube-канале появился новый пятиминутный эпизод. Видео, сделанное в рамках обширных празднований 25-летия франшизы, ранее показали на фестивале MBS Anime Fest 2025.


Действие разворачивается после финальных сражений в стране Вано и представляет собой новую историю, не охваченную в манге Эйитиро ОдыМонстры: Сто три милости — Проклятие дракона»). Луффи и Трафальгар Ло объединяются, чтобы сразиться с колоссальным морским змеем. В состав творческой группы вошли: режиссер и раскадровщик Ясунори КоямаДетектив Ягодички», «Дело ведет юный детектив Киндаити: Возвращение»), сценарист Томохиро НакаямаВ бегах: Великая миссия») и дизайнерка персонажей Мидори Мацуда. Все трое работали над основными приключениями Пиратов Соломенной Шляпы.

Читать Пять фильмов, мультфильмов и сериалов про пиратов

Супергерои без лицензии


Спин-офф и одновременно приквел «Моей геройской академии» определился с датой премьеры: деятельность «Вне закона» начнется седьмого апреля. В дополнении к трейлеру студия Bones Film (OVA «На скейте в бесконечность») выпустила постер и изображения ключевых персонажей.


Провалив вступительные экзамены на геройский курс, Коити Хаймавари подпольно использует скромную причуду (уникальную суперсилу), выручая тех, кто в этом нуждается. Судьбоносная встреча с головорезами приводит его к сотрудничеству с другими «уличными» героями — Кадзухо Ханэямой, известной как Поп☆Степ, и Кастетом, вдохновившим Коити встать на путь вигиланта. Роли озвучивают: Сюитиро Умэда (Акира Тэндо из «Предсмертного списка зомби»), Икуми Хасэгава (Лорен Кабасс из «Магии и мускулов») и Ясухиро Мамия (Магма из «Доктора Стоуна») соответственно.

Читать Культовое аниме «Моб Психо 100» от студии Bones

Повседневная жизнь агентов с двумя нулями


Серия короткометражек по мотивам «Ликорис Рекойл», обещанная нам в июле прошлого года, получила подзаголовок «Друзья — похитители времени». Шесть эпизодов будут посвящены рутине свободолюбивой оптимистки Тисато Нисикиги и хладнокровной Такине Иноуэ, агентесс тайной организации Прямой удар (Direct Attack, DA), работающих под прикрытием. Дата выхода остается под грифом «Совершенно секретно» — зато показали постер.

Волшебные леденцы на «Оскаре» и сокровища в наборах LEGO: главные новости аниме за неделю

За каждым мини-аниме закреплена отдельная творческая группа. Синго Адати, режиссер и сценарист оригинального сериала, отвечает за сюжет первой и шестой серии, постановкой которых занимаются Такаси СакумаЭта фарфоровая кукла влюбилась») и Масаюки Сакои («Убийца гоблинов») соответственно.

🔘 Эпизод 2

Сценарий: Муру ИмигиСлишком много проигравших героинь!»).
Раскадровка: Синго Адати.
Режиссер: Цуёси ТобитаЕё заветное желание»).

🔘 Эпизод 3

Сценарий: Сю Мори.
Раскадровка/Режиссер: Кота МориПровожающая в последний путь Фрирен»).

🔘 Эпизод 4

Сценарий: Ёсикадзу ТоминагаПоднятие уровня в одиночку»).
Раскадровка/Режиссер: Такаюки КикутиШкольная форма Акэби»).

🔘 Эпизод 5

Сценарий: Кэн Ямамото (ключевая анимация «Человека-дьявола: Плаксы»).
Раскадровка/Режиссер: Мотоки НаканисиСозданный в Бездне: Солнце, вспыхнувшее в Золотом городе»).

Читать «Ликорис Рекойл» — обзор одного из самых популярных сериалов 2022 года

Мертвый сезон


Анонсированный летом «Апокалипсис: Отель» обзавелся трейлером. «Гостиничный» проект CyberAgent и CygamesPicturesВзрывной храбрец Брейверн») распахнет двери в апреле. Вступительный трек Skirt и эндинг Capsule исполнит AIKOДетектив Конан: Пентаграмма на миллион долларов», «Бессонница после школы»).


Даже после заката человеческой цивилизации в самом сердце некогда культурного центра Гиндза продолжает функционировать загадочный отель. В ожидании владельца, среди пустых коридоров и комнат, трудятся автоматизированные работники, возглавляемые гиноидом Ятиё. Каждый день для них — бесконечный цикл рутинной деятельности, полной надежды и ностальгии по ушедшим временам. Однажды в безмолвном мире происходит маленькое чудо, которое может изменить всё. Жизнь в голос роботессы вдохнет Сахо Сирасу (Мио Кофунэ из «Летнего времени»).

Читать Пейзажи, кафе и роботы в «Путевых заметках о поездке в Иокогаму за покупками»

Рэйна Ахарэн в школе и дома


«Непостижимая Ахарэн» готовится к апрельскому релизу второго сезона: в проморолике звучит опенинг Binetsuma от ZutomayoДандадан», «Моя подруга — демон»), а особое внимание уделяется новой героине Рику Тамахане. За производство по-прежнему отвечает студия Felix FilmТы — горничная», «Самый известный диктор создает самый великий в мире клан»).


Время старшей школы — необычный и сложный период. Новички чувствуют себя неловко, но стремятся завести друзей и вписаться в коллектив. Именно это и намеревался сделать Райдо Мацубоси, начав с соседки по парте Рэйны Ахарэн. Знакомство оказывается непростым: болезненно-застенчивая девушка страдает от социального тревожного расстройства. Однажды юноша подбирает упавший ластик одноклассницы, и это становится началом их неожиданной близости. На втором году обучения ребят ждет новое испытание: переведенная ученица с уникальным восприятием личных границ! Роли Райдо и Рэйны повторят Такума Тэрасима (Лоран из «Ведьмы и чудовища») и Инори Минасэ (Берри Блоссом из «Плохой поездки»), а Рику озвучивает Нао Тояма (Ёка Накатоми из «Куда едет поезд судного дня?»).

Читать «Опасность в моем сердце» — чуткий подростковый ромком
Бонус: Промо официально заявленных LEGO-наборов по (вероятно, игровой) вселенной «Ван-Пис». Сколько «кусков» и с какими персонажами запланировано — пока неизвестно, но обещают нечто «уникальное». Эйитиро Ода, в любом случае, доволен: вот уже четверть века он мечтает о LEGO-версии opus magnum.

Волшебные леденцы на «Оскаре» и сокровища в наборах LEGO: главные новости аниме за неделю

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Волшебные леденцы на «Оскаре» и сокровища в наборах LEGO: главные новости аниме за неделю фотографии
Волшебные леденцы на «Оскаре» и сокровища в наборах LEGO: главные новости аниме за неделю фотографии
Волшебные леденцы на «Оскаре» и сокровища в наборах LEGO: главные новости аниме за неделю фотографии
Волшебные леденцы на «Оскаре» и сокровища в наборах LEGO: главные новости аниме за неделю фотографии
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