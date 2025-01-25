Волшебные леденцы на «Оскаре» и сокровища в наборах LEGO: главные новости аниме за неделю

Возвращение «Берсерка
», новое «Поднятие уровня в одиночку
» и еще один курс «Моей геройской академии
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о фанатской концовке
«Атаки титанов
» или экранизации Guilty Gear
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Южнокорейский медиаконгломерат Kakao Entertainment
подтвердил, что нас ждет игровая версия «Поднятия уровня в одиночку»
: работа во всю кипит.
🔘 Сиквел «Мобильного воина Гандама: Вспышка Хэтэуэй»
тоже в работе — официально, но без подробностей.
🔘 Звездное аниме «Лазарь»
озарит японское ТВ уже в апреле! Кто забыл, это совместный проект Синъитиро Ватанабэ
(«Ковбой Бибоп
»), студии MAPPA
(«Адский рай
», «Дорохэдоро
») и Чада Стахелски
(«Джон Уик
»).
🔘 У «Огненной крысы
», второй части трилогии «Мононокэ»
, появилось музыкальное видео. О мартовской премьере напоминает чередование сцен под трек Hana Musо
от Aina The End
(эндинг «Монолога фармацевта
»).
🔘 Комедийное фэнтези «Ведьмнадзор
» ждет релиз сразу на двух стримингах: в апреле сериал Bibury Animation
(«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят
») одновременно покажут Netflix
и Crunchyroll
. Вдобавок американский дистрибьютор GKIDS
намерен устроить кинопрокат первых трех эпизодов.
🔘 У «Леди со странным вкусом и безумного герцога
» тоже есть информация о премьере: романтическое фэнтези для гурманов переехало с апреля на октябрь из-за «совокупности обстоятельств».
🔘 В шорт-лист «Оскара
» не попали полнометражные аниме, однако за статуэтку в номинации «Лучший короткометражный мультфильм» поборются кукольные «Волшебные леденцы
» Даисукэ Нисио
, сделанные на студии Toei Animation
(«Драконий жемчуг
», «Приключения Дигимонов
»).
🔘 Журнал Weekly Shonen Jump
, печатающий мангу «Нежить и неудача
», объявил, что бессмертная комедия Ёсифуми Тодзуку
подходит к кульминации. Не исключено, что выпуск от 27 января станет финальным.
🔘 А вот «Голубая шкатулка
» пока далека от развязки: спокон Кодзи Миуры
перемахнул за семь миллионов экземпляров — не в последнюю очередь благодаря одноименному аниме.
🔘 «Берсерк
» возвращается: издание Young Animal
возобновит публикацию этапной манги после трехмесячного перерыва в День всех влюбленных (15 февраля).
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Милая и яркая «История о девушке, которая не могла стать волшебницей»
Легенда о белом змее
Фанаты с нетерпением ждут возвращения
аниме «Ван Пис
» в апреле. Несмотря на объявленный перерыв
, студия Toei Animation
(«Драконий жемчуг Дайма
», «Плач девичьей группы
») продолжает работать над шоу: на официальном YouTube-канале появился новый пятиминутный эпизод. Видео, сделанное в рамках обширных празднований 25-летия франшизы, ранее показали на фестивале MBS Anime Fest 2025
.
Действие разворачивается после финальных сражений в стране Вано и представляет собой новую историю, не охваченную в манге Эйитиро Оды
(«Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона
»). Луффи
и Трафальгар Ло объединяются, чтобы сразиться с колоссальным морским змеем. В состав творческой группы вошли: режиссер и раскадровщик Ясунори Кояма
(«Детектив Ягодички
», «Дело ведет юный детектив Киндаити: Возвращение
»), сценарист Томохиро Накаяма
(«В бегах: Великая миссия
») и дизайнерка персонажей Мидори Мацуда
. Все трое работали над основными приключениями Пиратов Соломенной Шляпы.
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Пять фильмов, мультфильмов и сериалов про пиратов
Супергерои без лицензии
Спин-офф и одновременно приквел «Моей геройской академии»
определился с датой премьеры: деятельность «Вне закона
» начнется седьмого апреля. В дополнении к трейлеру студия Bones Film
(OVA «На скейте в бесконечность
») выпустила постер и изображения ключевых персонажей
.
Провалив вступительные экзамены на геройский курс, Коити Хаймавари подпольно использует скромную причуду (уникальную суперсилу), выручая тех, кто в этом нуждается. Судьбоносная встреча с головорезами приводит его к сотрудничеству с другими «уличными» героями — Кадзухо Ханэямой, известной как Поп☆Степ, и Кастетом, вдохновившим Коити встать на путь вигиланта. Роли озвучивают: Сюитиро Умэда
(Акира Тэндо
из «Предсмертного списка зомби
»), Икуми Хасэгава
(Лорен Кабасс
из «Магии и мускулов
») и Ясухиро Мамия
(Магма
из «Доктора Стоуна
») соответственно.
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Культовое аниме «Моб Психо 100» от студии Bones
Повседневная жизнь агентов с двумя нулями
Серия короткометражек по мотивам «Ликорис Рекойл
», обещанная
нам в июле прошлого года, получила подзаголовок «Друзья — похитители времени
». Шесть эпизодов будут посвящены рутине
свободолюбивой оптимистки Тисато Нисикиги
и хладнокровной Такине Иноуэ
, агентесс тайной организации Прямой удар (Direct Attack, DA), работающих под прикрытием. Дата выхода остается под грифом «Совершенно секретно
» — зато показали постер.
За каждым мини-аниме закреплена отдельная творческая группа. Синго Адати
, режиссер и сценарист оригинального сериала, отвечает за сюжет первой и шестой серии, постановкой которых занимаются Такаси Сакума
(«Эта фарфоровая кукла влюбилась
») и Масаюки Сакои («Убийца гоблинов
») соответственно.
🔘 Эпизод 2
Сценарий: Муру Имиги
(«Слишком много проигравших героинь!
»).
Раскадровка: Синго Адати.
Режиссер: Цуёси Тобита
(«Её заветное желание
»).
🔘 Эпизод 3
Сценарий: Сю Мори
.
Раскадровка/Режиссер: Кота Мори
(«Провожающая в последний путь Фрирен
»).
🔘 Эпизод 4
Сценарий: Ёсикадзу Томинага
(«Поднятие уровня в одиночку
»).
Раскадровка/Режиссер: Такаюки Кикути
(«Школьная форма Акэби
»).
🔘 Эпизод 5
Сценарий: Кэн Ямамото
(ключевая анимация «Человека-дьявола: Плаксы
»).
Раскадровка/Режиссер: Мотоки Наканиси
(«Созданный в Бездне: Солнце, вспыхнувшее в Золотом городе
»).
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«Ликорис Рекойл» — обзор одного из самых популярных сериалов 2022 года
Мертвый сезон
Анонсированный
летом «Апокалипсис: Отель
» обзавелся трейлером. «Гостиничный» проект CyberAgent
и CygamesPictures
(«Взрывной храбрец Брейверн
») распахнет двери в апреле. Вступительный трек Skirt
и эндинг Capsule
исполнит AIKO
(«Детектив Конан: Пентаграмма на миллион долларов
», «Бессонница после школы
»).
Даже после заката человеческой цивилизации в самом сердце некогда культурного центра Гиндза продолжает функционировать загадочный отель. В ожидании владельца, среди пустых коридоров и комнат, трудятся автоматизированные работники, возглавляемые гиноидом Ятиё. Каждый день для них — бесконечный цикл рутинной деятельности, полной надежды и ностальгии по ушедшим временам. Однажды в безмолвном мире происходит маленькое чудо, которое может изменить всё. Жизнь в голос роботессы вдохнет Сахо Сирасу
(Мио Кофунэ из «Летнего времени
»).
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Пейзажи, кафе и роботы в «Путевых заметках о поездке в Иокогаму за покупками»
Рэйна Ахарэн в школе и дома
«Непостижимая Ахарэн
» готовится к апрельскому релизу второго сезона: в проморолике звучит опенинг Binetsuma
от Zutomayo
(«Дандадан
», «Моя подруга — демон
»), а особое внимание уделяется новой героине Рику Тамахане. За производство по-прежнему отвечает студия Felix Film
(«Ты — горничная
», «Самый известный диктор создает самый великий в мире клан
»).
Время старшей школы — необычный и сложный период. Новички чувствуют себя неловко, но стремятся завести друзей и вписаться в коллектив. Именно это и намеревался сделать Райдо Мацубоси, начав с соседки по парте Рэйны Ахарэн. Знакомство оказывается непростым: болезненно-застенчивая девушка страдает от социального тревожного расстройства. Однажды юноша подбирает упавший ластик одноклассницы, и это становится началом их неожиданной близости. На втором году обучения ребят ждет новое испытание: переведенная ученица с уникальным восприятием личных границ! Роли Райдо и Рэйны повторят Такума Тэрасима
(Лоран из «Ведьмы и чудовища
») и Инори Минасэ
(Берри Блоссом
из «Плохой поездки
»), а Рику озвучивает Нао Тояма
(Ёка Накатоми
из «Куда едет поезд судного дня?
»).
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«Опасность в моем сердце» — чуткий подростковый ромком
Бонус:
Промо официально заявленных LEGO-наборов по (вероятно, игровой
) вселенной «Ван-Пис
». Сколько «кусков» и с какими персонажами запланировано — пока неизвестно, но обещают нечто «уникальное». Эйитиро Ода
, в любом случае, доволен: вот уже четверть века он мечтает о LEGO-версии opus magnum.
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