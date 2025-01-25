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Телеканал «2х2» покажет 180 фильмов из коллекции Госфильмофонда

25 января
2025 год

Новости кино >>
25 января 2025
«Газпром-Медиа Холдинг» и Госфильмофонд 1 февраля запустят проект «Киноклуб 2х2». Согласно пресс-службе «ГПМ РТВ», на протяжении нескольких месяцев телеканал «2х2» будет показывать легендарные советские и российские фильмы, которые бережно хранит главный киноархив Российской Федерации. Более 180 художественных и анимационных фильмов из собрания общественного достояния страны смогут посмотреть зрители телеканала «2х2». Специально для телеэфира оригинальные версии культовых картин будут оцифрованы и перенесены с аналоговых носителей в цифровой формат.


По словам генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, это «уникальная возможность простимулировать интерес российской молодежи к великому наследию отечественного киноискусства. Госфильмофонд хранит настоящие шедевры, которые мы теперь можем показать аудитории в цифровом формате. Это важный шаг в сохранении нашей культурной памяти».

В «Киноклубе 2х2» зритель сможет совершить путешествие во времени: посмотреть черно-белое оттепельное кино с его возвышенными героями и идеалами без фальши, «познакомиться» с простыми и понятными советскими гражданами из фильмов 1930-х-1980-х и смелыми героями 1990-х. Драматичным нулевым тоже найдется место. Кроме того, во время просмотра зрители канала смогут узнать множество интересных фактов о фильмах, всплывающие окна с дополнительной информацией будут появляться прямо во время показа в эфире. «Зрители "2х2" всегда проявляли интерес к анимации — как современной, так и культовой. Мы решили пойти дальше и познакомить их с лучшими примерами классической советской анимации, которая вдохновляла целые поколения. "Киноклуб 2х2" — это не просто показ фильмов, а целое кинопутешествие по разным эпохам. Здесь можно увидеть, как менялись герои, идеалы и атмосфера времени. Мы уверены, что этот проект найдет отклик у нашей аудитории и станет важной частью культурной программы канала», — прокомментировал генеральный директор телеканала «2х2» Дмитрий Лимарь.

Телеканал «2х2» покажет 180 фильмов из коллекции Госфильмофонда
фото: пресс-служба «ГПМ РТВ»

«Госфильмофонд России – один из крупнейших архивов в мире и крупнейший киноархив в Российской Федерации, научный центр, профессионально изучающий и исследующий архивное кино. Одним из направлений работы Госфильмофонда России является просветительская деятельность, деятельность на привлечение молодежи к архивному кинематографу. Решению этой задачи должен послужить в том числе запуск "Киноклуба 2х2". На протяжении нескольких месяцев канал будет показывать легендарные советские и российские фильмы из коллекции Госфильмофонда России. Зрители увидят около 180 художественных и анимационных фильмов, являющихся жемчужинами киноколлекции Госфильмофонда России», — рассказал генеральный директор Госфильмофонда РФ Денис Аксенов.

Февраль начнется с «пацанских» триллеров и боевиков лихого десятилетия с участием Дмитрия Певцова, Екатерины Гусевой, Сергея Маковецкого и других звезд того времени. Март будет наполнен музыкой и сказками — канал покажет «Садко», «Золушку» и «Василису Прекрасную». Апрель будет месяцем советской культовой анимации — в программу включены мультфильмы «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Дудочка и кувшинчик». В мае «2х2» вместе со зрителями отметит 80-ю годовщину Великой Победы легендарными лентами, снятыми во время войны: «Сын полка», «Небесный тихоход» и «В шесть часов вечера после войны». «Советское кино — это не просто ностальгия, а живая история, в которой каждый найдет что-то свое. «2х2» делает мощный жест, перенося культовые фильмы прошлого в эфир сегодняшнего дня. Этот проект — идеальный шанс для молодых зрителей открыть для себя настоящие кинодрагоценности», — говорит заместитель генерального директора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.
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