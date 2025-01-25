Телеканал «2х2» покажет 180 фильмов из коллекции Госфильмофонда

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«Ла-Ла Ленд»: Гослинг и Стоун на фабрике грёз

Интервью

Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки»

Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями