«Клон» вернется на малые экраны России 3 февраля

Восточная красавица Жади возвращается на российские малые экраны. «Клон» будет идти на «Субботе!» с 3 февраля по будням в 19:00, уточняет пресс-служба телеканала.
«Клон». ТВ-ролик №2
По сюжету Жади, живущая в Рио-де-Жанейро, остается сиротой после смерти матери. Она вынуждена уехать в Марокко, где живет ее дядя Али, и приспособиться к новому образу жизни. Дядя Али считает, что замужество поможет племяннице принять мусульманскую жизнь. Однако девушка начинает настоящую войну против всего, что ей навязывают. А тем временем доктор Албиери, потерявший в автокатастрофе крестника Диогу, решает дать ему новую жизнь путем клонирования в своей лаборатории. Судьбы молодого человека и Жади скоро пересекутся.
Съемки «Клона» проходили в Бразилии, Марокко и пустыне Сахаре. Испепеляющий пустынный климат оказался испытанием для съемочной группы, оборудования и обуви, которые плавились на солнце. Режиссер хотел, чтобы в шоу все было достоверно, поэтому актрисы должны были научиться танцу живота, а актеры изучали «Коран» и обучались восточной жестикуляции. Известный всем саундтрек к сериалу под названием Urga написал знаменитый российский композитор Эдуард Артемьев.
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