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«Клон» вернется на малые экраны России 3 февраля

25 января
2025 год

Новости кино >>
25 января 2025
Восточная красавица Жади возвращается на российские малые экраны. «Клон» будет идти на «Субботе!» с 3 февраля по будням в 19:00, уточняет пресс-служба телеканала.

«Клон». ТВ-ролик №2

По сюжету Жади, живущая в Рио-де-Жанейро, остается сиротой после смерти матери. Она вынуждена уехать в Марокко, где живет ее дядя Али, и приспособиться к новому образу жизни. Дядя Али считает, что замужество поможет племяннице принять мусульманскую жизнь. Однако девушка начинает настоящую войну против всего, что ей навязывают. А тем временем доктор Албиери, потерявший в автокатастрофе крестника Диогу, решает дать ему новую жизнь путем клонирования в своей лаборатории. Судьбы молодого человека и Жади скоро пересекутся.

Съемки «Клона» проходили в Бразилии, Марокко и пустыне Сахаре. Испепеляющий пустынный климат оказался испытанием для съемочной группы, оборудования и обуви, которые плавились на солнце. Режиссер хотел, чтобы в шоу все было достоверно, поэтому актрисы должны были научиться танцу живота, а актеры изучали «Коран» и обучались восточной жестикуляции. Известный всем саундтрек к сериалу под названием Urga написал знаменитый российский композитор Эдуард Артемьев.

«Клон» вернется на малые экраны России 3 февраля
фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»

После съемок исполнители главных ролей Джованна Антонелли (Жади) и Мурилу Бенисиу (Лукас) поженились и у них родился сын. «Клон» до сих пор является самым дорогим шоу компании «Глобо» (дороже «Рабыни Изауры» и «Секрета тропиканки»), а права на адаптацию сериала были проданы 93 странам мира.

Специально для эфира «Субботы!» многосерийную мелодраму перевели в HD-качество и адаптировали под современный телевизионный формат 16:9.
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«Клон» вернется на малые экраны России 3 февраля фотографии
«Клон» вернется на малые экраны России 3 февраля фотографии
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