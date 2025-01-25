Завершился прием заявок на участие в фестивале «Золотой ворон»



фото: пресс-служба фестиваля

Завершился прием заявок на участие в IX Арктическом международном кинофестивале «Золотой ворон». Всего было подано 5867 картин, что на 2205 наименований больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба смотра.География заявочной кампании в этом году охватила 139 стран. Наибольшее число заявок поступило в отборочную комиссию из Ирана (686 фильмов), Индии (577 фильмов), Российской Федерации (406 фильмов), Бразилии (285 фильмов), Турции (272 фильма), а также из Китая, США, Италии, Франции и Испании. Кроме того, на включение в фестивальную программу претендуют работы из латиноамериканских и африканских государств, а также из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Гватемалу, Никарагуа, Кению, Танзанию, Ботсвану, ЮАР, Камбоджу и Непал. На участие в конкурсе «Киновзлет» подали заявки кинематографисты из Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского и Красноярского края, Республики Бурятия, Тюменской области и других регионов России.В 2025-м «Золотой ворон» пройдет на Чукотке с 7 по 20 апреля. Список участников конкурсных и внеконкурсных программ будет опубликован на официальном сайте фестиваля не позднее 15 марта. Мероприятия киносмотра реализуются в рамках Национального проекта «Культура».