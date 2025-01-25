Юра Борисов не снимет для Эмира Кустурицы «Преступление и наказание»

Номинант на премию «Оскар» Юра Борисов
поработает с Эмиром Кустурицей
. Об этом режиссер объявил на сербском кинофестивале «Кустендорф». Видео
анонса опубликовано
в Stories фотографа Настасьи Саблиной.
«Юра и я будем работать над моим следующим фильмом. Он называется "Как я не снял "Преступление и наказание". Сценарий уже написан, он будет завершен через несколько дней. Он очень автобиографичен. Все, что происходит в фильме, не только связано со мной, но и с конфликтом Достоевского», —
рассказал режиссер со сцены.
Ранее картина была известна под рабочими названиями «Инженер легких прогулок» и «Преступление без наказания». Это черная комедия, вдохновленная произведениями и персонажами Федора Михайловича Достоевского. Речь, прежде всего, про «Преступление и наказание» и «Идиота». По сюжету молодого режиссера, мечтающего экранизировать «Преступление и наказание», замечают в Каннах после показа его короткометражки. К нему обращается богатый продюсер из Лос-Анджелеса с «интересным» предложением: он дает ему пять миллионов долларов на съемки фильма, а начинающему постановщику всего лишь надо убить жену внезапного благодетеля.
Старт съемок намечен на ближайшее лето, а локации для фильма найдены в Сербии, Каннах, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае.
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