Исполнилось 100 лет со дня рождения Пола Ньюмана

Сегодня, 26 января, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося американского актера, режиссера, продюсера и сценариста Пола Ньюмана, которого называют одним из столпов Голливуда и обладателем самых знаменитых голубых глаз в истории кино.
фото: кадр из фильма «Хладнокровный Люк»
Пол Леонард Ньюман родился 26 января 1925 года в Кливленде, штат Огайо. Его отец Артур Самуил Ньюман — еврей, а мать Терезия Фецкова — словачка из села Птичье (ныне Район Гуменне, Словакия). Служил на флоте, после войны унаследовал от отца магазинчик спортивных товаров. Распродав имущество, поступил в 1947-м в Йельскую школу актерского мастерства. С 1952-го по 1958-й исполнил свои первые роли в телесериалах и на Бродвее.
Первая крупная кинороль Ньюмана — в исторической ленте «Серебряная чаша» — была встречена критиками в штыки, а сам актер впоследствии назвал этот фильм худшим из всех, снятых в пятидесятые. Признание пришло в 1956-м, когда он исполнил роль боксера Роки Грациано в фильме «Кто-то там наверху любит меня». Многие сравнивали молодого актера с безвременно погибшим Джеймсом Дином. Съемки следующей картины с участием Пола — «Долгое жаркое лето» — сопровождались романом с актрисой Джоанн Вудворд, незадолго до этого выигравшей «Оскар» за лучшую женскую роль. Они поженились и с тех пор много снимались вдвоем. Между тем игра Ньюмана в «Долгом жарком лете» была отмечена призом Каннского кинофестиваля. В 1958-м на экраны Америки выходит экранизация пьесы Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше». За этот фильм актер и его партнерша Элизабет Тейлор были выдвинуты на «Оскар». Хотя не он выиграл премию, Ньюману удалось закрепить свой успех у публики, сыграв в фильмах «С террасы» и «Исход». Большой популярностью пользовались и следующие его работы — в криминальной драме «Мошенник» и вестерне «Хад», за который он вновь был номинирован на «Оскар».
ЧитатьБолее странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance
В 1960-е использовал свой звездный статус для ведения агитации за программу Демократической партии, направленную на смягчение расовых противоречий в Америке, и в результате попал в скандально известный список двадцати личных врагов президента Никсона. В это время он снимался несколько реже, посвящая свободное время увлечению автогонками. В 1962-м он снова снялся в экранизации пьесы Теннесси Уильямса («Сладкоголосая птица юности»), а в 1966-м сыграл у Альфреда Хичкока в «Разорванном занавесе». Тогда же поставил вместе с женой фильм «Рэйчел, Рэйчел», который принес в его копилку «Золотой глобус» за режиссуру. Сыграв в боевике «Хладнокровный Люк», заработал четвертую номинацию на «Оскар». Два года спустя он снялся вместе с Робертом Редфордом в самом кассовом вестерне в истории кино «Буч Кэссиди и Санденс Кид». Через четыре года дуэт вновь объединил усилия на съемках «Аферы», которую при вручении «Оскаров» сочли лучшим фильмом года. Тогда же он основал вместе с Барброй Стрейзанд особую студию, призванную отстаивать интересы актеров, а не толстосумов.
В июне 2008-го у Пола Ньюмана был диагностирован рак легкого, а 26 сентября того же года он скончался в своем доме в Уэстпорте, штат Коннектикут, на 84-м году жизни. Лауреат 38 престижных наград, включая шесть «Золотых глобусов», премии BAFTA и «Давид ди Донателло», «Эмми» и приз Берлинале. Его имя увековечено звездой на Аллее славы. Пятеро из шести детей мастера также связали свою жизнь с кино.
обсуждение >>