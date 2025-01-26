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Исполнилось 100 лет со дня рождения Пола Ньюмана

26 января
2025 год

Новости кино >>
26 января 2025
Сегодня, 26 января, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося американского актера, режиссера, продюсера и сценариста Пола Ньюмана, которого называют одним из столпов Голливуда и обладателем самых знаменитых голубых глаз в истории кино.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Пола Ньюмана
фото: кадр из фильма «Хладнокровный Люк»

Пол Леонард Ньюман родился 26 января 1925 года в Кливленде, штат Огайо. Его отец Артур Самуил Ньюман — еврей, а мать Терезия Фецкова — словачка из села Птичье (ныне Район Гуменне, Словакия). Служил на флоте, после войны унаследовал от отца магазинчик спортивных товаров. Распродав имущество, поступил в 1947-м в Йельскую школу актерского мастерства. С 1952-го по 1958-й исполнил свои первые роли в телесериалах и на Бродвее.

Первая крупная кинороль Ньюмана — в исторической ленте «Серебряная чаша» — была встречена критиками в штыки, а сам актер впоследствии назвал этот фильм худшим из всех, снятых в пятидесятые. Признание пришло в 1956-м, когда он исполнил роль боксера Роки Грациано в фильме «Кто-то там наверху любит меня». Многие сравнивали молодого актера с безвременно погибшим Джеймсом Дином. Съемки следующей картины с участием Пола — «Долгое жаркое лето» — сопровождались романом с актрисой Джоанн Вудворд, незадолго до этого выигравшей «Оскар» за лучшую женскую роль. Они поженились и с тех пор много снимались вдвоем. Между тем игра Ньюмана в «Долгом жарком лете» была отмечена призом Каннского кинофестиваля. В 1958-м на экраны Америки выходит экранизация пьесы Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше». За этот фильм актер и его партнерша Элизабет Тейлор были выдвинуты на «Оскар». Хотя не он выиграл премию, Ньюману удалось закрепить свой успех у публики, сыграв в фильмах «С террасы» и «Исход». Большой популярностью пользовались и следующие его работы — в криминальной драме «Мошенник» и вестерне «Хад», за который он вновь был номинирован на «Оскар».

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В 1960-е использовал свой звездный статус для ведения агитации за программу Демократической партии, направленную на смягчение расовых противоречий в Америке, и в результате попал в скандально известный список двадцати личных врагов президента Никсона. В это время он снимался несколько реже, посвящая свободное время увлечению автогонками. В 1962-м он снова снялся в экранизации пьесы Теннесси Уильямса («Сладкоголосая птица юности»), а в 1966-м сыграл у Альфреда Хичкока в «Разорванном занавесе». Тогда же поставил вместе с женой фильм «Рэйчел, Рэйчел», который принес в его копилку «Золотой глобус» за режиссуру. Сыграв в боевике «Хладнокровный Люк», заработал четвертую номинацию на «Оскар». Два года спустя он снялся вместе с Робертом Редфордом в самом кассовом вестерне в истории кино «Буч Кэссиди и Санденс Кид». Через четыре года дуэт вновь объединил усилия на съемках «Аферы», которую при вручении «Оскаров» сочли лучшим фильмом года. Тогда же он основал вместе с Барброй Стрейзанд особую студию, призванную отстаивать интересы актеров, а не толстосумов.

В течение последующих двух десятилетий Ньюман продолжал неутомимо работать. Середина 1970-х ознаменовалась для него сотрудничеством с режиссерами Джоном ХьюстономЖизнь и времена судьи Роя Бина», «Человек Макинтоша») и Робертом ОлтманомБуффало Билл и индейцы», «Квинтет»). После того, как наркотики унесли жизнь его сына, стал активно заниматься благотворительностью, потратив на эти цели более 200 миллионов долларов. В 1986-м с шестой попытки выиграл «Оскар» за лучшую мужскую роль — в фильме Мартина Скорсезе «Цвет денег». За год до этого Американская академия киноискусства уже вручила ему почетную награду за выдающиеся кинодостижения, а в 1994-м отметила еще одной спецпремией. Всего за свою продолжительную жизнь он успел поставить семь картин и сыграть 85 ролей в кино и на телевидении. Среди других запоминающихся актерских работ — «Ад в поднебесье», «Немое кино», «Удар по воротам», «Без злого умысла», «Вердикт», «Мистер и миссис Бридж», «Зицпредседатель», «Послание в бутылке» и «Проклятый путь». Подарил свой голос Доку Хадсону в «Тачках» и снял фильмы «Иногда великая идея...», «Влияние гамма-лучей на поведение маргариток», «Гарри и сын» и «Стеклянный зверинец».

Исполнилось 100 лет со дня рождения Пола Ньюмана
фото: кадр из фильма «Цвет денег»

В июне 2008-го у Пола Ньюмана был диагностирован рак легкого, а 26 сентября того же года он скончался в своем доме в Уэстпорте, штат Коннектикут, на 84-м году жизни. Лауреат 38 престижных наград, включая шесть «Золотых глобусов», премии BAFTA и «Давид ди Донателло», «Эмми» и приз Берлинале. Его имя увековечено звездой на Аллее славы. Пятеро из шести детей мастера также связали свою жизнь с кино.
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