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Брэд Питт поборется за выживание в суровых условиях Аляски

26 января
2025 год

Новости кино >>
26 января 2025
Брэд Питт сыграет главную роль в новом фильме автора «Пчеловода» и «Ярости» Дэвида Эйра. Приключенческий боевик «Сердце зверя» (Heart of the Beast) разрабатывает студия Paramount Pictures, уточняет Deadline.

Брэд Питт поборется за выживание в суровых условиях Аляски
фото: Glamour UK

В центре сюжета — бывший солдат спецназа и его собака, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровых условиях Аляски.

Сценарий фильма «Сердце зверя» написан Кэмероном Александром, который выступит сопродюсером наряду с Питтом, Эйром, Дэмьеном Шазеллом, Ричардом Реймондом и Оливией Гамильтон.
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