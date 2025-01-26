Брэд Питт поборется за выживание в суровых условиях Аляски

Брэд Питт сыграет главную роль в новом фильме автора «Пчеловода» и «Ярости» Дэвида Эйра. Приключенческий боевик «Сердце зверя» (Heart of the Beast) разрабатывает студия Paramount Pictures, уточняет Deadline.
фото: Glamour UK
В центре сюжета — бывший солдат спецназа и его собака, которые борются за выживание после авиакатастрофы в суровых условиях Аляски.
Сценарий фильма «Сердце зверя» написан Кэмероном Александром, который выступит сопродюсером наряду с Питтом, Эйром, Дэмьеном Шазеллом, Ричардом Реймондом и Оливией Гамильтон.
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