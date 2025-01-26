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Карина Мындровская и Ян Ильвес застряли в лифте в мелодраме «Надя»

26 января
2025 год

Новости кино >>
26 января 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Екатерины Двигубской «Надя». Главные роли в мини-сериале исполнили Карина Мындровская и Ян Ильвес, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Карина Мындровская и Ян Ильвес застряли в лифте в мелодраме «Надя»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету риелтор Надя разрывается между маленьким сыном и работой. Бывший муж постоянно испытывает ее на прочность: алименты не платит и предлагает снова жить вместе, хотя у самого уже новая семья. Поэтому личную жизнь Надя отодвинула на второй план. Возвращаясь с вечеринки по случаю дня своего рождения, она застревает в лифте со своим клиентом Митей. Эта, казалось бы, неприятная ситуация становится поворотным моментом в ее жизни: они влюбляются друг в друга, проведя в замкнутом пространстве всего несколько часов. Следующие дни проходят волшебно – свидания, прогулки, планы на будущее. Но внезапно Митя пропадает, а вскоре его обвиняют в убийстве бывшей жены.

«Моя героиня Надя — решительная. Она верит чувствам, но в силу непреодолимых препятствий и кажущихся опасностей вынуждена быть осторожной. Сочетание этих качеств позволяет ей остаться верной себе, не пострадать и не подвергнуть опасности сына. Надя готова к самопожертвованию, которое близко и мне, и любой другой матери», — рассказала Карина Мындровская.
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Карина Мындровская и Ян Ильвес застряли в лифте в мелодраме «Надя» фотографии
Карина Мындровская и Ян Ильвес застряли в лифте в мелодраме «Надя» фотографии
Карина Мындровская и Ян Ильвес застряли в лифте в мелодраме «Надя» фотографии
Карина Мындровская и Ян Ильвес застряли в лифте в мелодраме «Надя» фотографии
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