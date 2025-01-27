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Мировая премьера исторической саги «Эль Турко» состоится 21 марта

27 января
2025 год

Новости кино >>
27 января 2025
Мировая премьера исторической саги «Эль Турко» состоится 21 марта. Это первый турецкий проект, который войдет в линейку сериалов Иви в России. Главную роль исполняет Джан Яман, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Мировая премьера исторической саги «Эль Турко» состоится 21 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«"Эль Турко" — первый турецкий проект, который войдет в линейку сериалов Иви в России. Для нас это новый и большой шаг в развитии турецкого сегмента. Не секрет, что турецкие авторы снимают отличные исторические саги — обещаем, что "Эль Турко" удивит вас своим масштабом. А Джан Яман в главной роли — настоящий подарок для наших зрительниц», — отмечает заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Иви Иван Гринин.

Действие разворачивается в XVII веке. После поражения турков в битве за Вену плененного янычара Хасана Балабана приговорили к казни, но ему удалось сбежать. Балабан оказывается в деревушке Моэна, находящейся в итальянских Альпах. Здесь он встречает девушку Глорию, которая предлагает ему кров и помогает восстановиться после тяжелого ранения, полученного во время побега. Постепенно между ними завязываются романтические чувства, которым суждено перерасти в нечто большее. В это время крестьяне страдают от гнета своего феодала, который отправляет свое войско в деревню, чтобы очистить его от ведьм и найти сбежавшего турка. Балабан спасает Глорию от сожжения и становится защитником деревни. Ситуация накаляется, когда появляется один из его старых врагов, безжалостный рыцарь Марко, которого он когда-то считал своим братом.

«"Эль Турко" — важная актерская работа для меня, так как это моя первая роль такого масштаба. Зрителей ждет историческая сага, где за эффектными баталиями будет стоять глубокая драматическая линия. Именно поэтому я особенно рад, что премьера станет мировой, и зрители из разных стран смогут оценить усилия нашей команды. Верю, что сюжет, визуальная часть и актеры вас очаруют», — говорит Джан Яман.

Проект вошел в топ-10 самых ожидаемых сериалов года по версии платформы IMDb. Производством сериала занималась кинокомпания Ay Yapım, подарившая миру такие хиты, как «Чукур», «Черная любовь», «Лейла» и многие другие. Дистрибьютором выступает компания MADD Entertainment. Роли в проекте также исполнили Грета Ферро, Уилл Кемп, Сай Беннетт, Магнус Самуэльсон и другие.
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