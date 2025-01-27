«Мы все делали вместе, а танцевать ты пошел один»: Юлия Снигирь в трейлере сериала «Танго на осколках»

По сюжету жизнь Норы кажется идеальной до последней детали: успешная карьера в большой корпорации, многолетний брак и двое детей. Однако весь Норин мир рушится после внезапной смерти ее мужа Вани. Наружу всплывают подробности его тайной жизни: вторая квартира, молодая любовница и, самое неожиданное, — занятия танго. В отчаянной попытке понять, что заставило мужа вести двойную жизнь, Нора записывается в школу танцев, где знакомится с любовницей мужа. С головой погружаясь в совершенно новый для нее мир танго, она находит новую себя и обретает связь с мужем.
«Танго устроено так, что если вы выпали из настроения, ничего не выйдет. Это и сложно, и в то же время дает возможность постоянно находиться внутри истории. Больше всего мы занимались с Риналем, мы научились слышать и чувствовать друг друга, а потом появился Денис, и это был сюрприз для меня — оказалось, что выучить движения недостаточно, это не работает. Вы можете делать их правильно, но с разной силой, не в такт друг другу, хотя, казалось бы, вы же делаете их под музыку. С Денисом пришлось учиться всему заново», — отмечает Юлия Снигирь.
фото: KION и START
О сложностях, связанных с танго, говорит и Анастасия Талызина: «Еще до того, как меня пригласили на пробы, я мечтала научится танцевать танго. Только подумала об этом, и спустя всего месяц уже пробовалась в проект. Мне кажется, это был знак. Изначально мне было намного проще обучаться — спасала профессиональная балетная подготовка. Но, тем не менее, в ходе съемок я столкнулась с некоторыми сложностями. Было достаточно много репетиций, чтобы вызубрить все связки и номера, которые предстояло танцевать моей героине. Так что к началу проекта я была спокойна. Но на съемках мое спокойствие сменилось паникой: все вызубренные связки меняли буквально за пять минут до мотора. И так случалось со всеми номерами, которые есть в сериале и которые я так тщательно готовила. Для меня, как для человека с определенной профессиональной основой, такой подход был странным, страшным, возмутительным. Я злилась и негодовала. Но на деле вынужденная импровизация оказалась самым лучшим результатом. Я поняла, что в этом и есть вся суть танго: быть в процессе, в диалоге с партнером».
За постановку номеров и пластику актеров отвечала Сагдиана Хамзина, чемпионка мира 2018 года по аргентинскому танго и участница множества танцевальных проектов. Также в сериале принял участие популярный коллектив SoloTango. Оператором-постановщиком сериала выступил Никита Городниченко, автором сценария — Галина Мосалова.
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