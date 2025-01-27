Фильм «Мастер и Маргарита» стал фаворитом премии «Белый слон»

Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила лауреатов за 2024 год. Лучшим фильмом назвали картину «Мастер и Маргарита», а в сериальной категории победил «Преступление и наказание», сообщает пресс-служба премии.
фото: пресс-служба премии
«Мастера и Маргариту» также отметили за сценарий (Роман Кантор, Михаил Локшин), музыку (Анна Друбич), лучшую мужскую роль второго плана (Аугуст Диль) и работу художника (Денис Лищенко). Кроме того, производство и прокат картины назвали событием года — наряду с российский актерским «квартетом» в международном проекте «Анора».
обсуждение >>