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Фильм «Мастер и Маргарита» стал фаворитом премии «Белый слон»

27 января
2025 год

Новости кино >>
27 января 2025
Национальная премия киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» объявила лауреатов за 2024 год. Лучшим фильмом назвали картину «Мастер и Маргарита», а в сериальной категории победил «Преступление и наказание», сообщает пресс-служба премии.

Фильм «Мастер и Маргарита» стал фаворитом премии «Белый слон»
фото: пресс-служба премии

«Мастера и Маргариту» также отметили за сценарий (Роман Кантор, Михаил Локшин), музыку (Анна Друбич), лучшую мужскую роль второго плана (Аугуст Диль) и работу художника (Денис Лищенко). Кроме того, производство и прокат картины назвали событием года — наряду с российский актерским «квартетом» в международном проекте «Анора».

За режиссуру наградили Бакура Бакурадзе, автора фильма «Снег в моем дворе». Картину также отметили за операторскую работу Алишера Хамидходжаева и лучший звук. Лучшим анимационным фильмом стала работа Алексея Евстигнеева «Папины письма». Среди документальных картин отметили «#подногами» Алексея Федорченко. Лучшим короткометражным игровым фильмом стал «Такой именно день» Клавдии Коршуновой.

Актерские награды за главные роли получили Александр Робак, сыгравший в «Вечной зиме», и Алина Ходжеванова из «Филателии». За лучшую женскую роль второго плана отметили Самал Еслямову из фильма «Папа умер в субботу». Картину Заки Абдрахмановой также назвали лучшим полнометражным игровым дебютом. Премию «Голос», которую вручали кинокритики до 35 лет, получил фильм Томы Селивановой «Пепел и доломит».
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персоны
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фильмы
#подногамиАнораВечная зимаМастер и МаргаритаПапа умер в субботуПапины письмаПепел и доломитПреступление и наказаниеСнег в моем двореТакой именно деньФилателия

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