Юлия Пересильд спасет бегемотиху Красавицу

В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма «Красавица» режиссера Антона Богданова. В основе ленты лежит вдохновляющая реальная история о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года. Юлия Пересильд воплотит на экране образ смотрительницы Евдокии Дашиной, выходившей бегемотиху Красавицу. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Вольга, которая занимается прокатом картины.
«У нас большая сложная картина, в ней будут выстрелы, взрывы, профессиональные актеры, дети и животные: мы собрали все, что могли. Для меня это больше, чем просто проект. Да, начинался он непросто, но я верю, что все великое не делается быстро. У нас есть прекрасная команда, прекрасный Санкт-Петербург – у каждого из нас с ним свой роман. И я здесь тоже не случайный человек: мой дед погиб при обороне Ленинграда. И все мы с трепетом относимся к людям, которые выжили в то страшное время. Это юбилейный год победы, очень знаково, что мы снимаем фильм именно сейчас», — отметил Антон Богданов, который также выступает продюсером ленты.
В тяжелые блокадные зимы животные, как и люди, страдали от голода, холода и постоянных обстрелов. Бегемотихе по кличке Красавица требовался сложный уход: 40 кг пищи и 400 литров воды каждый день. Спасение Красавицы стало настоящим символом единения и гуманизма, доказательством самоотверженности жителей осажденного города.
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