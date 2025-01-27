«У меня словно появился двойник»: Дейзи Ридли планирует отомстить мужу в трейлере фильма «Тайна в ее глазах»

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Рецензии на фильмы «Носферату»: Икона стиля, гравюра похоти Лили-Роуз Депп в готической фантазии Роберта Эггерса, номинированной на четыре «Оскара»

Интервью Мишель Хазанавичус: «Мы черпали вдохновение из картин русского художника Ивана Билибина» Режиссер оскароносного «Артиста» рассказывает о мультфильме «Самый ценный груз»

Новости кино «Клон» вернется на малые экраны России 3 февраля Популярный бразильский сериал будет идти на телеканале «Суббота!»

Спутник телезрителя «Кентавр»: Таксист на драйве 26 января, 23:00, Первый канал

Рецензии на фильмы «Проклятие “Зов могилы”»: Копай глубже Шаманы, геомант и хозяин ритуального бюро изгоняют злого духа

Лайфстайл «Моя жена начала кричать и плакать»: Юра Борисов прокомментировал свою номинацию на «Оскар» Актёр признался, что не услышал имена других номинантов

Новости кино Юра Борисов не снимет для Эмира Кустурицы «Преступление и наказание» Российский актер сыграет в новом фильме известного режиссера