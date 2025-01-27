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«У меня словно появился двойник»: Дейзи Ридли планирует отомстить мужу в трейлере фильма «Тайна в ее глазах»

27 января
2025 год

Новости кино >>
27 января 2025
В сети появился финальный трейлер фильма Сэма Йейтса «Тайна в ее глазах». Главную роль в триллере играет Дейзи Ридли. Картину выпустит в российский прокат компания «Экспонента фильм» 27 марта.



По сюжету после рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Бен часто надолго уезжает, и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой. Аннет замечает, что Бен увлечен актрисой, и решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей.

«У меня словно появился двойник»: Дейзи Ридли планирует отомстить мужу в трейлере фильма «Тайна в ее глазах»
фото: Экспонента фильм

Компанию Дейзи Ридли на экране составил Шазад Латиф. Автором сценария стал Том Бейтан. Премьера картины состоялась в 2024 году на фестивале South by Southwest.
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«У меня словно появился двойник»: Дейзи Ридли планирует отомстить мужу в трейлере фильма «Тайна в ее глазах» фотографии
«У меня словно появился двойник»: Дейзи Ридли планирует отомстить мужу в трейлере фильма «Тайна в ее глазах» фотографии
«У меня словно появился двойник»: Дейзи Ридли планирует отомстить мужу в трейлере фильма «Тайна в ее глазах» фотографии
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