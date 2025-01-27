Главной темой IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов «Одна шестая» станет искусственный интеллект

Искусственный интеллект в кинопроизводстве станет главной темой IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов «Одна шестая», который пройдет в сентябре 2025 года в Екатеринбурге. Об этом объявил президент фестиваля Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.
фото: телеграм-канал Евгения Григорьева
Главную тему фестиваля Евгений Григорьев заявил в манифесте под слоганом «ИИ — адаптируйся или умри».
«Сегодня, как никогда, кинематограф стоит на пороге эволюции, которая изменит все: от замысла до воплощения. Искусственный интеллект — это не просто инструмент, это вызов и возможность, угроза и надежда… "Адаптируйся или умри" — это не предупреждение, это приглашение. Приглашение в мир, где границы между возможным и невозможным стираются. Мы стремимся в процессе подготовки фестиваля узнать о лучших практиках применения ИИ в кино», — подчеркнул Евгений Григорьев.
Полный текст манифеста можно найти в телеграм-канале Григорьева. Фестиваль «Одна шестая» приглашает гостей и участников поделиться своим опытом использования ИИ в кинематографе. Связаться с организаторами можно через сайт или социальные сети смотра.
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