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Главной темой IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов «Одна шестая» станет искусственный интеллект

27 января
2025 год

Новости кино >>
27 января 2025
Искусственный интеллект в кинопроизводстве станет главной темой IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов «Одна шестая», который пройдет в сентябре 2025 года в Екатеринбурге. Об этом объявил президент фестиваля Евгений Григорьев в своем телеграм-канале.

Главной темой IV Международного кинофестиваля дебютных фильмов «Одна шестая» станет искусственный интеллект
фото: телеграм-канал Евгения Григорьева

Главную тему фестиваля Евгений Григорьев заявил в манифесте под слоганом «ИИ — адаптируйся или умри».

«Сегодня, как никогда, кинематограф стоит на пороге эволюции, которая изменит все: от замысла до воплощения. Искусственный интеллект — это не просто инструмент, это вызов и возможность, угроза и надежда… "Адаптируйся или умри" — это не предупреждение, это приглашение. Приглашение в мир, где границы между возможным и невозможным стираются. Мы стремимся в процессе подготовки фестиваля узнать о лучших практиках применения ИИ в кино», — подчеркнул Евгений Григорьев.

Полный текст манифеста можно найти в телеграм-канале Григорьева. Фестиваль «Одна шестая» приглашает гостей и участников поделиться своим опытом использования ИИ в кинематографе. Связаться с организаторами можно через сайт или социальные сети смотра.
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