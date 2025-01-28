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Фабрика звезд: «Семерка идолов» возвращается — с новым сезоном, фильмом и спин-оффом

28 января
2025 год

Новости кино >>
28 января 2025
В этом году медиа-франшиза «Семерка идолов» (IDOLiSH7), отмечает десятилетие, а это значит, что поклонников ждут захватывающие новости. В разработке находится четвертый сезон — и еще два проекта: фильм-компиляция и новое аниме, посвященное группе ZOOL. Даты выхода пока остаются в тайне.


Цумуги Таканаси приступает к работе в Takanashi Productions, которой владеет её отец. Первое задание девушки — управлять новой мужской айдол-группой. Когда она встречает семерых юношей, её поражает, насколько естественно они взаимодействуют, хотя только что познакомились. Несмотря на просьбу старшего Таканаси сократить бэнд до трех человек, Цумуги решает, что все участники ценны, и у каждого есть индивидуальные черты.

Читать «Семерка идолов» — музыкальная комедия с неидеальными персонажами
Аниме, основанное на популярной мобильной игре Bandai Namco Online, стартовало в январе 2018 года и удостоилось положительных отзывов за музыку и развитие персонажей. Производством занималась студия TROYCAОбгон!», «Время ниндзя»), постановщиком выступил Макото БэссёКосмический линкор Ямато 2199: Звездный ковчег», помреж «Труп под ногами Сакурако»), а сценарий написала Аюми СэкиноСайт волшебниц», «Инари, лисицы и волшебная любовь»).

Фабрика звезд: «Семерка идолов» возвращается — с новым сезоном, фильмом и спин-оффом

В четвертом сезоне продолжится история великолепной семерки, а также их конкурентов TRIGGER и Re:vale. В полнометражном фильме соберут воедино лучшие моменты первого сезона, что позволит новым зрителям познакомиться с основами сюжета, а старым — вспомнить любимые эпизоды. В каком формате будет представлена адаптация Kikko no Quarter об айдол-группе ZOOL из третьей части игры — пока неизвестно. Больше информации обещают на выставке Anime IDOLiSH7 MEMORIAL EXHIBITION, которая пройдет с 15 февраля по 2 марта в токийском музее Lafore Harajuku. На мероприятии будет представлено множество материалов, включая новые визуальные панели с изображениями 16 айдолов из групп IDOLiSH7, TRIGGER, Re:vale и ZOOL, мини-диорамы и другие интерактивные экспонаты.

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Фабрика звезд: «Семерка идолов» возвращается — с новым сезоном, фильмом и спин-оффом фотографии
Фабрика звезд: «Семерка идолов» возвращается — с новым сезоном, фильмом и спин-оффом фотографии
Фабрика звезд: «Семерка идолов» возвращается — с новым сезоном, фильмом и спин-оффом фотографии
Фабрика звезд: «Семерка идолов» возвращается — с новым сезоном, фильмом и спин-оффом фотографии
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