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Юрий Колокольников стал Хозяином Уральских гор

28 января
2025 год

Новости кино >>
28 января 2025
Юрий Колокольников присоединился к актерскому составу фильма Ивана Соснина «Легенды наших предков». Артисту досталась роль мудрого и доброго великана, известного в сказаниях народов Сибири, как Хозяин Уральских гор. Съемки картины продолжаются в Москве и Екатеринбурге, уточняет пресс-служба проекта.

Юрий Колокольников стал Хозяином Уральских гор
фото: ID Production

«Мы давно знакомы с Юрой, у нас уже есть совместные проекты: клип "Космические силы" для группы Мумий Тролль и сериал "Юг", где он сыграл роль одного из отцов главного героя. В клипе Мумий Тролль у Юры тоже была нестандартная роль космического существа, и мне показалось, что в "Легендах наших предков" образ великана чем-то похож на того героя, которого мы уже снимали. Юра подходил и своей внешностью, и своим характером под образ персонажа фильма. Какой он? Немногословный, но уверенный в себе, рассудительный герой, который даже без слов может найти правильное решение — таков наш великан, Хозяин Уральских гор», — говорит Иван Соснин.

По сюжету фильма репортер из Екатеринбурга (Александр Яценко) по заданию редакции оказался в затерянном среди тайги селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией. Путешествие, полное неожиданных приключений, сблизит отца и дочь, ведь только вместе они смогут разгадать тайну, которую скрывают легенды наших предков.

В фильме также играют Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и другие. Фильм производства ID Production и Red Pepper Film при поддержке Министерства культуры выйдет на киноэкраны весной 2025 года. Кинотеатральным дистрибьютором выступает «Атмосфера Кино».
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фильмы
Легенды наших предковЮг

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Юрий Колокольников стал Хозяином Уральских гор фотографии
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