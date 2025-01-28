Юрий Колокольников стал Хозяином Уральских гор

Юрий Колокольников присоединился к актерскому составу фильма Ивана Соснина «Легенды наших предков». Артисту досталась роль мудрого и доброго великана, известного в сказаниях народов Сибири, как Хозяин Уральских гор. Съемки картины продолжаются в Москве и Екатеринбурге, уточняет пресс-служба проекта.
фото: ID Production
«Мы давно знакомы с Юрой, у нас уже есть совместные проекты: клип "Космические силы" для группы Мумий Тролль и сериал "Юг", где он сыграл роль одного из отцов главного героя. В клипе Мумий Тролль у Юры тоже была нестандартная роль космического существа, и мне показалось, что в "Легендах наших предков" образ великана чем-то похож на того героя, которого мы уже снимали. Юра подходил и своей внешностью, и своим характером под образ персонажа фильма. Какой он? Немногословный, но уверенный в себе, рассудительный герой, который даже без слов может найти правильное решение — таков наш великан, Хозяин Уральских гор», — говорит Иван Соснин.
По сюжету фильма репортер из Екатеринбурга (Александр Яценко) по заданию редакции оказался в затерянном среди тайги селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Журналист соглашается и вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией. Путешествие, полное неожиданных приключений, сблизит отца и дочь, ведь только вместе они смогут разгадать тайну, которую скрывают легенды наших предков.
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