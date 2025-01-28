Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Телепремьера двенадцатого сезона медицинской драмы «Склифосовский» состоится 3 февраля

28 января
2025 год

Новости кино >>
28 января 2025
Телевизионная премьера двенадцатого сезона многосерийной медицинской драмы «Склифосовский» состоится 3 февраля в 21:30 на «России». Главные роли исполняют Максим Аверин, Елена Яковлева, Мария Куликова, Роман Мадянов, Андрей Ильин, Дмитрий Миллер и другие, уточняет пресс-служба телеканала. Режиссером выступает Юлия Краснова.

Телепремьера двенадцатого сезона медицинской драмы «Склифосовский» состоится 3 февраля
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Мы с нашим режиссером, с моими партнерами находимся в очень хорошем творческом союзе. Мы никогда не относились к своей работе, как к рутине: придумываем, хотим, чтобы происходящее на экране было интересно и максимально приближено к людям. Мы делаем хорошее кино для наших зрителей и о них. Год от года с радостью приходим в павильон на съемки, ждем каждого съемочного дня. И главный секрет успеха "Склифосовского", на мой взгляд, в том, что вся наша команда любит свое дело и получает от него огромное удовольствие», — отмечает Максим Аверин.

Финал прошлого сезона оставил зрителей в напряжении: как пройдет операция олигарха? Согласится ли Брагин на условия бандитов ради спасения семьи? Развязка этой истории станет стартом новых серий. Жизнь «Склифа» и до этого никогда не была спокойной, и двенадцатый сезон – не исключение. Удача вновь изменила доктору Брагину (Максим Аверин). Сможет ли он вернуть себе звание лучшего хирурга? Заступаясь за свою пациентку, Кривицкий (Андрей Ильин) сильно перенервничал. Ему становится плохо, нужна срочная операция на сердце. Врачи не дают положительных прогнозов, и Павлова (Елена Яковлева) не находит себе места. Инна (Полина Долиндо) продолжает встречаться с Волошиным (Дмитрий Ульянов), вводит его в круг семьи. Но Полонскому (Роман Мадянов) не нравится новый жених дочери, впрочем, как и все предыдущие. Неклюдов (Андрей Барило) устраивается на работу в «Склиф» и не теряет надежды вновь завоевать Нину (Анна Якунина). Но в жизни Нины есть проблема посерьезнее – неожиданно появляется ее отец Дмитрий Дубровский (Сергей Никоненко).

«В этом сезоне мы затронем тему школьного буллинга, с которым столкнется дочь Брагина Тамара (Николь Плиева). Главный сюрприз для зрителя – отец Нины, который как снег на голову на нее сваливается. На эту роль мы пригласили народного артиста Сергея Никоненко. Появление этого героя внесет новое дыхание не только в жизнь Нины, но и поможет Ирине Федоровне (Нина Усатова) наладить личную жизнь. Кривицкий оказывается в больнице, и Павлова пытается любыми способами бороться за него», — рассказывает Юлия Краснова.

Телепремьера двенадцатого сезона медицинской драмы «Склифосовский» состоится 3 февраля
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Помимо Сергея Никоненко в двенадцатом сезоне к актерскому составу присоединилась Ирина Низина, которая сыграла нового гинеколога Юлию Семенову. Перед съемками она долго готовилась к роли – смотрела видеоролики про роды и кесарево сечение.

«Самым сложным на съемках для меня стали медицинские термины: выговорить, сказать так, словно ты живешь с этим уже восемь или десять лет, что ты давно в этом деле. Помню, мы стояли с медсестрой, она подсказывала мне глазами: «Не туда! Кладите на простынку… Ножницы, зажим…», — вспоминает актриса.

Съемки сериала прошли в Москве, Подмосковье и Кисловодске. Как и прежде, в новом сезоне не обойдется без экстремальных сцен и разнообразных медицинских историй, в которых персонал «Склифа», несмотря на рабочие конфликты и личные драмы, бросается на помощь своим пациентам.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Сколько людей, столько и мнений: Как зрители сериала «Скорая помощь» просили вернуть Раю
Сколько людей, столько и мнений: читатели Кино-Театр.Ру о сериале «Склифосовский»
персоны
Максим АверинАндрей БарилоПолина ДолиндоАндрей ИльинЮлия КрасноваМария КуликоваРоман МадяновДмитрий МиллерИрина НизинаСергей НиконенкоНиколь ПлиеваДмитрий УльяновНина УсатоваЕлена ЯковлеваАнна Якунина
фильмы
Склифосовский (11 сезон)Склифосовский (12 сезон)

фотографии >>
Телепремьера двенадцатого сезона медицинской драмы «Склифосовский» состоится 3 февраля фотографии
Телепремьера двенадцатого сезона медицинской драмы «Склифосовский» состоится 3 февраля фотографии
Телепремьера двенадцатого сезона медицинской драмы «Склифосовский» состоится 3 февраля фотографии
Телепремьера двенадцатого сезона медицинской драмы «Склифосовский» состоится 3 февраля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Анисимов
27 января ушёл из жизни режиссёр Александр Анисимов.
Игорь Янковский
26 января ушёл из жизни актёр Игорь Янковский.
Игорь Ромащенко
26 января ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Ромащенко.

День рождения >>

Ольга Кабо
Алексей Консовский
Павел Кормунин
Павел Крайнов
Надежда Маркина
Александр Пашутин
Людмила Полякова
Лариса Руснак
Константин Соловьёв
Марселу Антони
Лючия Бозе
Анна Бонаюто
Элайджа Вуд
Марта Келлер
Харли Джейн Козак
Юрген Цартманн
все родившиеся 28 января >>

Афиша кино >>

Москва слезам не верит
мелодрама
СССР, 1979
Агния
драма, сказка
Россия, 2024
Что скрывает Ирэн?
военный фильм, драма, экранизация
Канада, Польша, 2023
Астрал. Проклятие мёртвых
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Моди: Три дня на крыльях безумия
биография, драма, исторический фильм, комедия
Италия, Великобритания, Венгрия, 2024
Братья по нотам
комедия
Франция, 2024
Оборотень
драма, фильм ужасов
Франция, Бельгия, Саудовская Аравия, 2024
Разбитые сердца
драма, комедия, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Франция, 2024
Самый ценный груз
драма, исторический фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Симона и мистер Скунс
комедия, семейное кино
Канада, 2024
Стеклодув
драма
Испания, Канада, Литва, Пакистан, США, Филиппины, Южная Корея, 2024
Школа магических зверей. Загадка волшебного леса
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен