Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров окажутся «На льду»

Завершились съемки детективной спортивной драмы «На льду», главные роли в которой исполнили Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров. Новый оригинальный сериал Okko расскажет историю талантливой фигуристки, которая возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну смерти своего партнера, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Школа фигурного катания ― современное общество в миниатюре, квинтэссенция семьи. Наш сериал не только об этом зрелищном спорте, это взгляд на современную семью, честный портрет тех, кто стоит за спинами юных спортсменов. Это сериал о нас ― 30-40-летних родителях, наших комплексах, кризисах, душевных травмах и шаблонах поведения, которые мы впитали в своем детстве и передаем нашим детям. Попытка объективно ответить на вопрос ― всегда ли мы стараемся ради счастья детей? Ведь, прежде чем взять ответственность за жизнь собственного ребенка, сначала нужно разобраться со своей жизнью. Уверена, что зрителям, которые мало знакомы с фигурным катанием, тоже будет интересно. Это сложная психологическая драма с массой остросюжетных аттракционов ― погони, аварии, драки, плюс линия флешбэков из таинственного прошлого главной героини, которая никого не оставит равнодушным», — говорит автор сценария и креативный продюсер Елена Шаталова.
Главная героиня ― известная в прошлом фигуристка Ксения (Ангелина Пахомова)возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера по фигурному катанию Алексея (Антон Рогачев), произошедшую 10 лет назад. Она устраивается тренером в свою бывшую спортивную школу и вскоре понимает, что здесь ничего не изменилось: по-прежнему плетутся интриги, устраиваются подковерные игры, а в каждой семье, где растут юные фигуристы, скрываются свои скелеты в шкафу. Дети сталкиваются с теми же проблемами, что и Ксения когда-то, и девушка понимает, что все это вновь может привести к страшной трагедии. К тому же главным тренером школы все также является властная Алевтина (Виктория Толстоганова), которая знает, как именно погиб Алексей.
«Ксения ― сложный персонаж. Я ей очень сопереживаю и сочувствую, потому что близко с ней познакомилась, когда готовилась к съемкам. Это такой герой, про которого нельзя определенно сказать ― хороший он или плохой. Как и про всех людей в целом. Мы все многогранны, просто у кого-то преобладает одна черта характера, у кого-то другая. Так вот у Ксении, наверное, та, которая была травмирована в детстве. Эта болезненная часть ее заполнила и ею движет, а здоровая наоборот ― стала слишком мала. Я играю Ксению в двух возрастах: в детстве и в настоящем времени, когда она уже повзрослела. Это роль мечты, я бы сказала, одна из тех, которую я очень давно хотела сыграть», — отмечает Ангелина Пахомова.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Официальным консультантом 9-серийной драмы стала тренер и хореограф с 30-летним стажем Елена Масленникова, поставившая программы для ведущих фигуристов России и мира и являющаяся соавтором популярных ледовых проектов Ильи Авербуха. Под руководством Елены Станиславовны актеры в течение нескольких месяцев проходили интенсивные тренировки, благодаря чему с уверенностью научились выполнять целый ряд сложных спортивных элементов.
«Спорт — это всегда вне зоны комфорта. В зоне комфорта большие результаты не достигаются, но, к сожалению, многие мамы и тренеры перегибают палку и используют своего ребенка, как расходный материал. Нужно понимать, где та самая пресловутая красная линия, за которую заходить нельзя, иначе можно сломать и организм, и личность. Мне кажется, эти темы сейчас очень актуальны и то, что они поднимаются в проекте "На льду", безусловно, его отличает. Кроме этого, всегда интересно заглянуть в закулисье — узнать, что происходит в жизни детей и их родителей за пределами катка», — добавляет Елена Масленникова.
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