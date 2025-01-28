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Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров окажутся «На льду»

28 января
2025 год

Новости кино >>
28 января 2025
Завершились съемки детективной спортивной драмы «На льду», главные роли в которой исполнили Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров. Новый оригинальный сериал Okko расскажет историю талантливой фигуристки, которая возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну смерти своего партнера, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров окажутся «На льду»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Школа фигурного катания ― современное общество в миниатюре, квинтэссенция семьи. Наш сериал не только об этом зрелищном спорте, это взгляд на современную семью, честный портрет тех, кто стоит за спинами юных спортсменов. Это сериал о нас ― 30-40-летних родителях, наших комплексах, кризисах, душевных травмах и шаблонах поведения, которые мы впитали в своем детстве и передаем нашим детям. Попытка объективно ответить на вопрос ― всегда ли мы стараемся ради счастья детей? Ведь, прежде чем взять ответственность за жизнь собственного ребенка, сначала нужно разобраться со своей жизнью. Уверена, что зрителям, которые мало знакомы с фигурным катанием, тоже будет интересно. Это сложная психологическая драма с массой остросюжетных аттракционов ― погони, аварии, драки, плюс линия флешбэков из таинственного прошлого главной героини, которая никого не оставит равнодушным», — говорит автор сценария и креативный продюсер Елена Шаталова.

Главная героиня ― известная в прошлом фигуристка Ксения (Ангелина Пахомова)возвращается в родной город, чтобы раскрыть тайну гибели своего партнера по фигурному катанию Алексея (Антон Рогачев), произошедшую 10 лет назад. Она устраивается тренером в свою бывшую спортивную школу и вскоре понимает, что здесь ничего не изменилось: по-прежнему плетутся интриги, устраиваются подковерные игры, а в каждой семье, где растут юные фигуристы, скрываются свои скелеты в шкафу. Дети сталкиваются с теми же проблемами, что и Ксения когда-то, и девушка понимает, что все это вновь может привести к страшной трагедии. К тому же главным тренером школы все также является властная Алевтина (Виктория Толстоганова), которая знает, как именно погиб Алексей.

«Ксения ― сложный персонаж. Я ей очень сопереживаю и сочувствую, потому что близко с ней познакомилась, когда готовилась к съемкам. Это такой герой, про которого нельзя определенно сказать ― хороший он или плохой. Как и про всех людей в целом. Мы все многогранны, просто у кого-то преобладает одна черта характера, у кого-то другая. Так вот у Ксении, наверное, та, которая была травмирована в детстве. Эта болезненная часть ее заполнила и ею движет, а здоровая наоборот ― стала слишком мала. Я играю Ксению в двух возрастах: в детстве и в настоящем времени, когда она уже повзрослела. Это роль мечты, я бы сказала, одна из тех, которую я очень давно хотела сыграть», — отмечает Ангелина Пахомова.

Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров окажутся «На льду»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Официальным консультантом 9-серийной драмы стала тренер и хореограф с 30-летним стажем Елена Масленникова, поставившая программы для ведущих фигуристов России и мира и являющаяся соавтором популярных ледовых проектов Ильи Авербуха. Под руководством Елены Станиславовны актеры в течение нескольких месяцев проходили интенсивные тренировки, благодаря чему с уверенностью научились выполнять целый ряд сложных спортивных элементов.

«Спорт — это всегда вне зоны комфорта. В зоне комфорта большие результаты не достигаются, но, к сожалению, многие мамы и тренеры перегибают палку и используют своего ребенка, как расходный материал. Нужно понимать, где та самая пресловутая красная линия, за которую заходить нельзя, иначе можно сломать и организм, и личность. Мне кажется, эти темы сейчас очень актуальны и то, что они поднимаются в проекте "На льду", безусловно, его отличает. Кроме этого, всегда интересно заглянуть в закулисье — узнать, что происходит в жизни детей и их родителей за пределами катка», — добавляет Елена Масленникова.

В сериале также играют Мария Ахметзянова, Роман Евдокимов, Наталья Земцова, Наталья Павленкова, Павел Ворожцов, Марьяна Спивак, Варвара Володина, Роман Васильев, Ксения Каталымова, Юлия Топольницкая, Олег Савостюк и Марианна Шульц. Режиссером выступил Максим Кулагин, оператором — Алексей Филиппов. Спродюсировали сериал Дмитрий Пачулия, Роман Хромов и Ямур Гильмутдинов. В качестве генеральных продюсеров проекта выступили Артем Логинов, Антон Щукин и Антон Зайцев. За производство проекта отвечают «ГС-студия», «Голд Стайл Энтертайнмент» при участии Russian Code.
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Илья АвербухМария АхметзяноваАртём БыстровРоман ВасильевВарвара ВолодинаПавел ВорожцовЯмур ГильмутдиновРоман ЕвдокимовАнтон Зайцев (II)Наталья ЗемцоваКсения КаталымоваМаксим КулагинАртём ЛогиновНаталья ПавленковаАнгелина ПахомоваДмитрий ПачулияАнтон РогачёвОлег Савостюк (II)Марьяна СпивакВиктория ТолстогановаЮлия ТопольницкаяПётр Фёдоров (младший)Алексей Филиппов (IV)Роман Хромов (II)Елена ШаталоваМарианна ШульцАнтон Щукин
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Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров окажутся «На льду» фотографии
Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров окажутся «На льду» фотографии
Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров окажутся «На льду» фотографии
Ангелина Пахомова, Артем Быстров, Виктория Толстоганова и Петр Федоров окажутся «На льду» фотографии
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