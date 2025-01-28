На CHILL вышел сериал Кирилла Алехина о новой российской музыке «Громко и нежно». Проект, рассказывающий о девушках-музыкантах из разных уголков России, доступен для бесплатного просмотра, уточняет пресс-служба видеосервиса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра CHILL
Пять девушек из пяти городов России любят, волнуются, ищут себя и поют об этом. Их треки рождаются на кухнях и набирают миллионы прослушиваний в соцсетях. «Громко и нежно» помогает понять, кто и зачем сегодня пишет музыку, а еще — пополнить плейлисты свежей и чуткой лирикой. В сериале приняли участие «внимание брусника!» (Екатеринбург), «нежность на бумаге» (Санкт-Петербург), Екатерина Яшникова (Москва), Фефа (Самара) и «Элли на маковом поле» (Волгоград). Все героини сериала были найдены авторами в подборках новинок ВКонтакте и Яндекс.Музыки. Их объединяет мировоззрение, они креативны и продюсируют себя сами.
«"Громко и нежно" — история о том, что сегодня нельзя ждать, пока кто-то тебя заметит, оценит, поможет и запустит в космос. Надо брать и делать. Мы искренне в это верим. И сами живем в такой парадигме. Мы несколько лет исследуем рынок независимой российской музыки и убеждены, что он богаче и значимее, чем кажется. Именно здесь — онлайн, без продюсерской поддержки, — рождаются и формируют вокруг себя новые сообщества новые культурные герои», — говорит Кирилл Алехин.
Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал был отмечен призами на международных фестивалях Rio Webfest за лучшую режиссуру, американском фестивале Minnesota webfest в номинации «Лучший документальный сериал», получил гран-при фестиваля Кинопозитив и диплом критиков Originals+ Doc.
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