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На CHILL вышел сериал Кирилла Алехина о новой российской музыке «Громко и нежно»

28 января
2025 год

Новости кино >>
28 января 2025
На CHILL вышел сериал Кирилла Алехина о новой российской музыке «Громко и нежно». Проект, рассказывающий о девушках-музыкантах из разных уголков России, доступен для бесплатного просмотра, уточняет пресс-служба видеосервиса.

На CHILL вышел сериал Кирилла Алехина о новой российской музыке «Громко и нежно»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра CHILL

Пять девушек из пяти городов России любят, волнуются, ищут себя и поют об этом. Их треки рождаются на кухнях и набирают миллионы прослушиваний в соцсетях. «Громко и нежно» помогает понять, кто и зачем сегодня пишет музыку, а еще — пополнить плейлисты свежей и чуткой лирикой. В сериале приняли участие «внимание брусника!» (Екатеринбург), «нежность на бумаге» (Санкт-Петербург), Екатерина Яшникова (Москва), Фефа (Самара) и «Элли на маковом поле» (Волгоград). Все героини сериала были найдены авторами в подборках новинок ВКонтакте и Яндекс.Музыки. Их объединяет мировоззрение, они креативны и продюсируют себя сами.

«"Громко и нежно" — история о том, что сегодня нельзя ждать, пока кто-то тебя заметит, оценит, поможет и запустит в космос. Надо брать и делать. Мы искренне в это верим. И сами живем в такой парадигме. Мы несколько лет исследуем рынок независимой российской музыки и убеждены, что он богаче и значимее, чем кажется. Именно здесь — онлайн, без продюсерской поддержки, — рождаются и формируют вокруг себя новые сообщества новые культурные герои», — говорит Кирилл Алехин.

Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал был отмечен призами на международных фестивалях Rio Webfest за лучшую режиссуру, американском фестивале Minnesota webfest в номинации «Лучший документальный сериал», получил гран-при фестиваля Кинопозитив и диплом критиков Originals+ Doc.
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На CHILL вышел сериал Кирилла Алехина о новой российской музыке «Громко и нежно» фотографии
На CHILL вышел сериал Кирилла Алехина о новой российской музыке «Громко и нежно» фотографии
На CHILL вышел сериал Кирилла Алехина о новой российской музыке «Громко и нежно» фотографии
На CHILL вышел сериал Кирилла Алехина о новой российской музыке «Громко и нежно» фотографии
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