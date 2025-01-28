Телевизионная премьера шахтерской саги «Уголь» с Юрой Борисовым состоится 3 февраля

Временной промежуток сериала охватывает период с 1993-го по 2016-й годы. Через судьбы самых обычных людей будут показаны и изменения в стране. По сюжету действие происходит в выдуманном шахтерском городке Углегорск. В центре истории – семья Журавлевых. Глава семьи Петр (Александр Коршунов) – заслуженный шахтер, его жена Лидия (Елена Цыплакова) работает в прачечной, старший сын Федор (Александр Горбатов) – тоже работает в шахте, но при этом лучший игрок местной футбольной команды, также в семействе две сестры – Тома (Татьяна Полосина) и Полина (Юлия Хлынина). Полину любит соседский парень Геннадий (Юра Борисов), также шахтер и чемпион области по боксу. Отец Полины получает тяжелую травму, нужна операция, которую можно сделать только за границей. Стоит она баснословных денег, но в стране напряженная экономическая ситуация: шахты закрываются, зарплаты задерживаются. Геннадий хочет заработать на операцию для будущего тестя и решает поучаствовать в боях без правил. Но, как и все в Углегорске, боксерский клуб принадлежит бизнесмену Константину Макарову (Андрей Соколов), который тоже положил глаз на Полину.
Юра Борисов – первый российский актер, номинированный на «Оскар». Сериал «Уголь» относится к старту успешной кинокарьеры Борисова. В проекте Юра снимался, когда ему было всего 23 года.
«Есть актеры, которые вырастают в больших артистов, а Юра сразу был таким и есть, собственно. Он не то, что себя не жалеет, многие себя не жалеют, но есть же харизма, которая никуда не девается, и я всегда знал и видел, что Юра – тот актер, у которого большое будущее. Я ему написал сразу, поздравил, когда стало известно о номинации на "Оскар". Он ответил: "Спасибо". Мы продолжаем общаться, конечно. Когда на площадке появлялся Юра, то я не видел белой нитки, которыми сшита роль. То есть он играет нутром, абсолютно не прибегая к изображению чего-то, он постоянно все проживает. И для меня это было важно. Мне был нужен бесхитростный парень, который что говорит, то и делает. И я позвал Юру. Потому как он настоящий: реально простой и по-хорошему простодушный», — отмечает Владимир Котт.
фото: пресс-служба Первого канала
Съемки проекта проходили в Ростовской области. Роль вымышленного российского города Углегорск сыграли реальные Красный Сулин и Шахты. В массовых сценах киногруппа сняла около 500 жителей этих мест. Для Владимира Котта было важно показать не только работу угольщиков, но и их быт.
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