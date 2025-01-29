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Игорь Петренко вспомнит все в новых сериях «Краснова»

29 января
2025 год

Новости кино >>
29 января 2025
В Москве подошли к концу съемки нового сезона многосерийной медицинской драмы «Краснов. Новые серии» с Игорем Петренко в главной роли. Согласно пресс-службе телеканала «Россия», в сериале также заняты Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников, Филипп Ершов, Дмитрий Миллер, Евгений Шумейко, Лариса Домаскина, Полина Давыдова, Гавриил Федотов, Елизавета Долбникова и Юлия Рутберг.

Игорь Петренко вспомнит все в новых сериях «Краснова»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

К зрителям вернется авторитетный врач и гениальный диагност Андрей Краснов (Петренко). После ранения в голову из его памяти исчезли девять лет жизни. Амнезия перечеркнула отношения Краснова с Дашей (Никифорова), его бывшей студенткой, а ныне незаменимой коллегой по терапевтическому отделению. Но выстрел из стартового пистолета на марафоне запустил процесс восстановления памяти. В новом сезоне к Краснову возвращаются все его воспоминания. В отделении происходит непоправимая трагедия – гибнет один из врачей. Доктору Краснову снова придется делать нелегкий выбор между справедливостью и состраданием, двумя беззаветно любящими его женщинами – бывшей женой Анной (Красько) и новой любовью Дашей, и, наконец, вступить в схватку с теми, кто пытается отнять у него самое дорогое – его отделение.

«В новом сезоне у нас появилось несколько новых героев, их истории развиваются, мы пока только начинаем с ними существовать. Я думаю, авторы данного проекта надеются на то, что будет продолжение и оно будет интересно зрителю, поэтому дозировано, очень грамотно распределяют эту информацию, оставляя самое вкусное про новых героев немножечко на потом. Жизнь – это любовь по большому счету, потому что все, что есть в жизни прекрасного, так или иначе связано с любовью, и она может по-разному проявляться. Любви у нас действительно предостаточно: это и любовь к делу, и к детям, и к семье, и к близким, и отношения мужчины и женщины. Краснову повезло – его любят замечательные женщины, яркие, талантливые. И перед ним встанет вопрос выбора. За что мы любим, почему влюбляемся, почему с кем-то происходит химия, а с кем-то нет – это все Краснову предстоит пройти вместе со зрителями», — рассказала режиссер сериала Алена Райнер.
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№ 1
Светлана Платкова   29.01.2025 - 12:35
Хорошая новость. Ждём показа! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Игорь Петренко вспомнит все в новых сериях «Краснова» фотографии
Игорь Петренко вспомнит все в новых сериях «Краснова» фотографии
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