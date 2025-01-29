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Владимир Ильин и Алексей Шевченков сыграли в героической комедии «Есть только МиГ»

29 января
2025 год

Новости кино >>
29 января 2025
Режиссер Александр Жигалкин завершил съемки героической комедии «Есть только МиГ», сообщает пресс-служба РЕН ТВ.

Владимир Ильин и Алексей Шевченков сыграли в героической комедии «Есть только МиГ»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

«Это кино о войне. О людях войны. В нашем фильме собственно военные действия присутствуют не так густо, как это обычно бывает в военных фильмах. У нас больше про людей, про их отношения, в которых есть все – драма и юмор, ирония и любовь, готовность к самопожертвованию. Это фильм о простых людях войны, которые своими руками творили Победу, ковали ее на самых неожиданных участках – так, наши герои служат на ложном аэродроме. Героическая комедия – жанр сегодня нетипичный. Такие фильмы снимались во время Великой Отечественной войны – духоподъемные по сути и агитационные по направленности. Сегодня, как мне кажется, такое время, когда кино о войне нужно делать, казалось бы, легкое – но драматическое. В нем есть война и есть смерть, но при этом люди остаются людьми. Их отношения и те ситуации, в которые они попадают, могут вызывать и улыбки, и смех. Иногда – сквозь слезы», — говорит режиссер Александр Жигалкин.

Роли в фильме исполнили Даниил Попов, София Лопунова, Владимир Ильин, Алексей Шевченков, Светлана Антонова, Алексей Дмитриев, Михаил Евланов, Иван Замотаев, Антон Батырев, Ольга Сухарева, Алексей Колган, Стасс Классен, Александр Карпов, Олег Кассин, Игорь Угольников, Александр Загрудный, Игорь Фурманюк, Захар Ронжин и сам Жигалкин. «Наш фильм – это и военная драма, и героическая комедия. На мой взгляд, этот фильм – о взрослении и о доброте, о том, что нужно быть более чутким к окружающим. О том, что главное, как говорил Олег Павлович Табаков, "оставаться человеками в любой ситуации". Мне очень нравится материал – он душевный и светлый. Нужная работа! Впечатления от работы очень яркие – и от команды, и от локаций, и от сценария, и от профессионализма во всем», — делится Даниил Попов, исполнитель роли летчика Ивана Поливанова.

Владимир Ильин и Алексей Шевченков сыграли в героической комедии «Есть только МиГ»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Действие фильма разворачивается в 1944 году. Война движется на Запад. Красная Армия перешла границу Советского Союза и освободила восточные границы Польши. Летчик-истребитель старший лейтенант Иван Поливанов (Попов) в неравном бою получает тяжелое ранение и почти теряет зрение. После выздоровления его, боевого летчика, по состоянию здоровья назначают на хозяйственную должность – начальником ложного аэродрома – бутафорского сооружения, отвлекающего внимание врага. Молодой идеалист Поливанов наводит свои порядки, улучшает макеты самолетов и инсценирует работу аэродрома для пущей достоверности. Он встречает любовь – рядовую Любу Веселкину (Лопунова) и настоящих друзей из числа новых сослуживцев. А еще Поливанов обнаруживает в лесу разбитый истребитель «МиГ». Когда-то он был самолетом механика Мурашкина (Ильин), который теперь служит старшиной под его началом. На этом самолете погиб сын Мурашкина. Поливанов уговаривает старшину починить истребитель. Бывший летчик таки не оставил мечту вернуться в небо, в строй. И Поливанов получит шанс героически проявить себя и вернуться в небо.

«По сценарию, на этом ложном аэродроме собрались люди, которые уже не могут принимать непосредственного участия в боевых действиях – после тяжелого ранения или контузии. Но при этом эти люди хотят воевать с врагом – пусть и в тыловых частях, но приближать Победу. Вот это стремление остаться в строю, еще раз нанести удар по врагу, ответственность и чувство долга – те качества, которые присущи, в том числе, и моему герою», — рассказал Алексей Шевченков, сыгравший ефрейтора Сердюкова.

Владимир Ильин и Алексей Шевченков сыграли в героической комедии «Есть только МиГ»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

Съемки проходили на кинокомплексе «ВоенФильма» в Медыни Калужской области, в Кинопарке «Москино» и в Комплексе «Главкино». Производством картины занимаются студия «ВоенФильм», кинокомпания SEREBRO и телеканал РЕН ТВ. Телепремьера героической комедии состоится на РЕН ТВ, а на большие экраны ее выпустит компания «НМГ Кинопрокат». По словам продюсера Игоря Угольникова, «о войне очень трудно снимать комедии, но есть хорошие примеры – и военного, и недавнего времени. Мы отталкивались в первую очередь от фильма "Беспокойное хозяйство" – на мой взгляд, одной из величайших комедий о Великой Отечественной войне. Конечно, это не ремейк, это совсем другая история, и замечательные возможности площадки "ВоенФильма" в Медыни – военная техника, самолеты, взлетная полоса, возможности для возведения любых декораций – помогли нам рассказать эту историю максимально правдиво и достоверно. Это была распространенная практика – ложные аэродромы делали не только наши, но и немцы. Понятно, что тогда не делались такие детальные макеты самолетов, применялись фанерные простейшие агрегаты, но мы решили сделать их красиво – для кино. Решили, что пусть будет не только исторически достоверно, но и красиво».

«Мой персонаж – душа этой истории, ее лирическая составляющая. Но в то же время Люба – отважный маленький человечек, сражающийся наравне со всеми. Это моя первая роль в фильме о войне. Великая Отечественная война – та страница истории, которую нельзя забывать. И я горжусь тем, что принимаю участие в этом проекте, отдаю ему и этой теме частичку себя», — поведала о своей героине София Лопунова.

Владимир Ильин и Алексей Шевченков сыграли в героической комедии «Есть только МиГ»
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ

За визуальную составляющую фильма отвечают оператор Николай Смирнов и художник-постановщик Александр Наскин. «По-моему, мы затеяли очень интересную историю, в которой есть драма, есть героические люди, есть замечательные взаимоотношения между людьми, есть вера в нашу Победу. Мы говорим о подвиге давно минувших дней, но рассказываем очень по-современному. Подлинные чувства и наше очень доброе и трепетное отношение к теме, которую мы выбрали, не оставят равнодушным современного зрителя – ни старшее, ни молодое поколение», — считает автор сценария Александр Карпов.
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фильмы
Беспокойное хозяйствоЕсть только МиГ

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Владимир Ильин и Алексей Шевченков сыграли в героической комедии «Есть только МиГ» фотографии
Владимир Ильин и Алексей Шевченков сыграли в героической комедии «Есть только МиГ» фотографии
Владимир Ильин и Алексей Шевченков сыграли в героической комедии «Есть только МиГ» фотографии
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