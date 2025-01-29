Владимир Ильин и Алексей Шевченков сыграли в героической комедии «Есть только МиГ»

«Это кино о войне. О людях войны. В нашем фильме собственно военные действия присутствуют не так густо, как это обычно бывает в военных фильмах. У нас больше про людей, про их отношения, в которых есть все – драма и юмор, ирония и любовь, готовность к самопожертвованию. Это фильм о простых людях войны, которые своими руками творили Победу, ковали ее на самых неожиданных участках – так, наши герои служат на ложном аэродроме. Героическая комедия – жанр сегодня нетипичный. Такие фильмы снимались во время Великой Отечественной войны – духоподъемные по сути и агитационные по направленности. Сегодня, как мне кажется, такое время, когда кино о войне нужно делать, казалось бы, легкое – но драматическое. В нем есть война и есть смерть, но при этом люди остаются людьми. Их отношения и те ситуации, в которые они попадают, могут вызывать и улыбки, и смех. Иногда – сквозь слезы», — говорит режиссер Александр Жигалкин.
Действие фильма разворачивается в 1944 году. Война движется на Запад. Красная Армия перешла границу Советского Союза и освободила восточные границы Польши. Летчик-истребитель старший лейтенант Иван Поливанов (Попов) в неравном бою получает тяжелое ранение и почти теряет зрение. После выздоровления его, боевого летчика, по состоянию здоровья назначают на хозяйственную должность – начальником ложного аэродрома – бутафорского сооружения, отвлекающего внимание врага. Молодой идеалист Поливанов наводит свои порядки, улучшает макеты самолетов и инсценирует работу аэродрома для пущей достоверности. Он встречает любовь – рядовую Любу Веселкину (Лопунова) и настоящих друзей из числа новых сослуживцев. А еще Поливанов обнаруживает в лесу разбитый истребитель «МиГ». Когда-то он был самолетом механика Мурашкина (Ильин), который теперь служит старшиной под его началом. На этом самолете погиб сын Мурашкина. Поливанов уговаривает старшину починить истребитель. Бывший летчик таки не оставил мечту вернуться в небо, в строй. И Поливанов получит шанс героически проявить себя и вернуться в небо.
«По сценарию, на этом ложном аэродроме собрались люди, которые уже не могут принимать непосредственного участия в боевых действиях – после тяжелого ранения или контузии. Но при этом эти люди хотят воевать с врагом – пусть и в тыловых частях, но приближать Победу. Вот это стремление остаться в строю, еще раз нанести удар по врагу, ответственность и чувство долга – те качества, которые присущи, в том числе, и моему герою», — рассказал Алексей Шевченков, сыгравший ефрейтора Сердюкова.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
Съемки проходили на кинокомплексе «ВоенФильма» в Медыни Калужской области, в Кинопарке «Москино» и в Комплексе «Главкино». Производством картины занимаются студия «ВоенФильм», кинокомпания SEREBRO и телеканал РЕН ТВ. Телепремьера героической комедии состоится на РЕН ТВ, а на большие экраны ее выпустит компания «НМГ Кинопрокат». По словам продюсера Игоря Угольникова, «о войне очень трудно снимать комедии, но есть хорошие примеры – и военного, и недавнего времени. Мы отталкивались в первую очередь от фильма "Беспокойное хозяйство" – на мой взгляд, одной из величайших комедий о Великой Отечественной войне. Конечно, это не ремейк, это совсем другая история, и замечательные возможности площадки "ВоенФильма" в Медыни – военная техника, самолеты, взлетная полоса, возможности для возведения любых декораций – помогли нам рассказать эту историю максимально правдиво и достоверно. Это была распространенная практика – ложные аэродромы делали не только наши, но и немцы. Понятно, что тогда не делались такие детальные макеты самолетов, применялись фанерные простейшие агрегаты, но мы решили сделать их красиво – для кино. Решили, что пусть будет не только исторически достоверно, но и красиво».
«Мой персонаж – душа этой истории, ее лирическая составляющая. Но в то же время Люба – отважный маленький человечек, сражающийся наравне со всеми. Это моя первая роль в фильме о войне. Великая Отечественная война – та страница истории, которую нельзя забывать. И я горжусь тем, что принимаю участие в этом проекте, отдаю ему и этой теме частичку себя», — поведала о своей героине София Лопунова.
фото: пресс-служба телеканала РЕН ТВ
За визуальную составляющую фильма отвечают оператор Николай Смирнов и художник-постановщик Александр Наскин. «По-моему, мы затеяли очень интересную историю, в которой есть драма, есть героические люди, есть замечательные взаимоотношения между людьми, есть вера в нашу Победу. Мы говорим о подвиге давно минувших дней, но рассказываем очень по-современному. Подлинные чувства и наше очень доброе и трепетное отношение к теме, которую мы выбрали, не оставят равнодушным современного зрителя – ни старшее, ни молодое поколение», — считает автор сценария Александр Карпов.
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