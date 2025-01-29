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Иван Колесников и Сергей Жарков продолжат службу в «Первом отделе» 3 февраля

29 января
2025 год

Новости кино >>
29 января 2025
На НТВ 3 февраля в 20:00 состоится премьера 30-серийного четвертого сезона популярного детектива «Первый отдел». Главные роли в сериале исполнили Иван Колесников и Сергей Жарков, уточняет пресс-служба телеканала.

Иван Колесников и Сергей Жарков продолжат службу в «Первом отделе» 3 февраля
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету полковник юстиции Юрий Брагин (Колесников) отстранен от службы: коллеги подозревают, что он пытался помочь своему другу, оперативнику уголовного розыска Михаилу Шибанову (Жарков), избежать задержания и ареста. В отношении Брагина проводится служебная проверка, по итогу которой тоже может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Сам Шибанов содержится в СИЗО, но следствие не спешит разобраться в его деле. Полковник юстиции Ухватов (Александр Разбаш) намеренно затягивает расследование, чтобы доказать, что Шибанов не только превысил должностные полномочия, но и являлся активным участником преступный группы, осуществлявшей транзит крупной партии латиноамериканских наркотиков через территорию России в Евросоюз.

«В четвертом сезоне зрителя ждут новые расследования: какие-то из них сложные и запутанные, какие-то попроще, но все они очень интересные! Мне нравится, что в новых сериях будет больше юмора и личных взаимоотношений. И у персонажа Сергея Жаркова, и у моего героя Брагина начались очень забавные семейные перипетии и передряги. На несколько дней мы ездили в командировку в Красноярск и побывали на Ладоге: плавали на лодке, на баркасе, было красиво! Ещё одну необычную сцену снимали ночью в Питере на Финском заливе. Все ужасно замерзли, говорить было практически невозможно, шел ледяной дождь, мои волосы развевались на ветру и сразу застывали в сосульки, мне кажется, это будет даже видно в кадре», — рассказал Иван Колесников.

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В первых сериях нового сезона события будут развиваться в Вологодской области, где продолжается розыск пропавшего во время туристического похода 25-летнего Юрия Крутова (Тимофей Мотошин). Вечером парень сидел с друзьями у костра. Несколько свидетелей уверенно показывают, что он ушел спать в палатку, расположенную на берегу лесного озера. Однако утром его в ней не оказалось. Парень просто взял и исчез. Странным образом эти и другие события окажутся тесно связаны с судьбами Брагина и Шибанова.

«В новом сезоне "Первого отдела" у нас будет много экшена, но несмотря на это он получился очень душевным и в хорошем смысле этого слова ровным, добавилось больше юмора и интересных сюжетных поворотов. Неожиданно в этом сезоне у нас появятся ретро-серии в стиле девяностых, состоящие из воспоминаний наших героев о своем прошлом и начале своего пути. Одной из самых сложных в реализации оказалась история, где герои гонятся за бандитами на пикапе и автомобиль попадает под идущий поезд. Для этого кадра нам пришлось задействовать реальный грузовой поезд с актерами, сидящими в кузовах. Это было очень зрелищно! В работе над четвертым сезоном больше всего меня впечатлила поездка в Красноярск. Прямо посреди рабочего дня мы перекрывали один из основных мостов через реку Енисей. На этом огромном мосту наши герои, специально создав пробку, пытаются поймать шпиона иностранного государства, который замешан в одном из расследуемых ими уголовных дел. Надо сказать, что мы заранее дали красноярцам объявление по радио и на телевидении о перекрытии моста. Они откликнулись с удовольствием, кто-то даже пригнал на мост свои личные автомобили, чем еще больше увеличили пробку, которая нужна была для кадра. Низкий поклон и сотрудникам красноярской ГИБДД, которые очень помогли», — поблагодарил режиссер Максим Бриус.

«Первый отдел-4». ТВ-ролик

По словам постановщика, в процессе создания проекта оказывалась постоянная консультационная помощь и поддержка со стороны Следственного комитета России. В большей мере это касалось создания атмосферы максимальной достоверности во время съемок той или иной истории, советы и рекомендации персонажам по поводу того, как те должны поступать в той или иной ситуации, общаться друг с другом, реагировать на внезапно возникшие нестандартные ситуации и так далее. «Меня приятно удивило большое количество молодых людей, работающих там, их душевность и открытость, готовность разговаривать нормальным человеческим языком. Видно, что люди любят свое дело, они улыбчивые и всегда готовы пойти навстречу», – поделился Бриус.
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