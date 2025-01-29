Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Плевако» и новый «Универ» стали самыми популярными сериалами в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2024 году

29 января
2025 год

Новости кино >>
29 января 2025
PREMIER подвел бизнес-итоги 2024 года. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, выручка платформы выросла на 54% по сравнению с прошлым годом, а база подписчиков увеличилась почти на четверть – до шести миллионов платящих пользователей.

«Плевако» и новый «Универ» стали самыми популярными сериалами в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2024 году
фото: кадр из сериала «Плевако»

Чаще всего зрители в 2024-м смотрели PREMIER на устройствах SMART TV: время смотрения онлайн-кинотеатра на этой платформе превысило 60% от общего числа. Таким образом, к концу прошедшего года SMART TV стало главной платформой среди аудитории сервиса. Во многом это связано с тем, что приложение PREMIER уже предустановлено на большинстве популярных в России устройств с функцией SMART TV.

Самым популярным контентом на PREMIER остались российские сериалы – их смотрит 89% аудитории онлайн-кинотеатра. Каждый второй пользователь платформы также смотрит оригинальные сериалы сервиса. Время смотрения в онлайн-кинотеатре в 2024-м росло по всем направлениям. В том числе, на 76% увеличились просмотры прямых эфиров телеканалов, на 100% – детского контента. На PREMIER представлены самые популярные детские мультфильмы «Маша и Медведь», «Смешарики», «Оранжевая корова», а также любимая советская классика «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!» и другие. Многие тайтлы из библиотеки детского контента доступны для просмотра бесплатно. Самым популярным оригинальным сериалом стал исторический детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым в титульнной роли, ТВ-сериалом – «Универ. 13 лет спустя», фильмом — «Теща», а среди шоу пользователи чаще всего смотрели третий сезон «Новых пацанок».

Читать Лучшие российские сериалы 2024 года. Выбор критиков
В 2024-м онлайн-кинотеатр существенно расширил свою библиотеку благодаря новой контентной стратегии: партнерствам с коллегами по рынку и ко-продукции. Так, на PREMIER появилась возможность оформить подписку с доступом к лучшим оригинальным сериалам онлайн-кинотеатра START, а также его библиотеке зарубежного контента, включая популярные турецкие сериалы. По словам генерального директора онлайн-кинотеатра PREMIER Виктории Михно, сервис «уверенно наращивает выручку и абонентскую базу. В прошлом году мы поставили перед собой задачу эффективно удерживать текущую аудиторию и растить вовлеченность пользователей. Эту задачу мы успешно выполнили, в том числе благодаря активной работе с направлением SMART TV. Теперь пользователи все чаще регулярно пользуются PREMIER для просмотра разнообразного контента, а не заходят разово ради конкретного фильма или сериала. Прошлый год показал, что мы стали лучше понимать нашего зрителя, предлагая ему тот контент, который интересен, тем самым запуская в работу всю библиотеку сервиса. Это сказалось на глубине просмотров, сроке подписки пользователя на PREMIER и, в свою очередь, на выручке компании».

«Мы существенно расширили линейку отечественных сериалов на платформе и видим колоссальный спрос со стороны нашей аудитории на российский контент. Мы и в этом году будем стараться максимально увеличивать библиотеку отечественного контента — ведь рост просмотров и пользователей подтверждают, что мы все делаем правильно. Отдельно хочу поблагодарить все телеканалы — НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и "Первый канал" — с которыми мы создаем потрясающие совместные проекты и открываем доступ к их проектам более широкой аудитории в интернете. Самым популярным оригинальным сериалом на PREMIER в 2024 году стал исторический детектив "Плевако" с Сергеем Безруковым в главной роли; самый популярный сериал ТНТ "Универ. 13 лет спустя"; от НТВ сериал "Невский", от Первого канала "Вертинский" и "Триггер", главным новогодним фильмом на платформе стал "Небриллиантовая рука", а среди шоу пользователи чаще всего смотрели третий сезон "Новых пацанок"», — рассказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра PREMIER Давид Кочаров.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Невский. Близкий враг» стал лучшим сериалом 2024 года среди зрителей всех российских телеканалов
Третий сезон «Жизни по вызову», «Первый номер» и «Амура»: KION назвал лидеров просмотров 2024 года
«Лихие», «Последний Богатырь. Наследие» и «Трасса» стали самыми популярными сериалами в Okko в 2024 году
Зрители выбрали онлайн-кинотеатры с лучшими российскими сериалами
«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру
Поиск по меткам
PREMIERИтоги года
персоны
Сергей БезруковДавид Кочаров
фильмы
ВертинскийМаша и МедведьНебриллиантовая рукаНевскийНу, погоди!Оранжевая короваПлевакоСмешарикиТёщаТриггерТрое из ПростоквашиноУнивер. 13 лет спустя

анонс

Скорбим

Владимир Арро
28 января ушёл из жизни драматург, сценарист Владимир Арро.
Борис Улитин
28 января ушёл из жизни актёр Борис Улитин.
Алексей Булатов
27 января ушёл из жизни актёр Алексей Булатов.
Александр Анисимов
27 января ушёл из жизни режиссёр Александр Анисимов.
Игорь Янковский
26 января ушёл из жизни актёр Игорь Янковский.
Игорь Ромащенко
26 января ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Ромащенко.

День рождения >>

Дмитрий Быковский-Ромашов
Андрей Градов
Александр Лисицын
Яна Львова
Дмитрий Маликов
Артём Осипов
Олег Соколовский
Лариса Халафова
Шамиль Хаматов
Сара Гилберт
Хизер Грэм
Джулия Пьятон
Джейсон Джеймс Рихтер
Кэтрин Росс
Том Селлек
Саломе Стевенен
все родившиеся 29 января >>

Афиша кино >>

Москва слезам не верит
мелодрама
СССР, 1979
Агния
драма, сказка
Россия, 2024
Что скрывает Ирэн?
военный фильм, драма, экранизация
Канада, Польша, 2023
Астрал. Проклятие мёртвых
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Моди: Три дня на крыльях безумия
биография, драма, исторический фильм, комедия
Италия, Великобритания, Венгрия, 2024
Братья по нотам
комедия
Франция, 2024
Оборотень
драма, фильм ужасов
Франция, Бельгия, Саудовская Аравия, 2024
Разбитые сердца
драма, комедия, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Франция, 2024
Самый ценный груз
драма, исторический фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Стеклодув
драма
Испания, Канада, Литва, Пакистан, США, Филиппины, Южная Корея, 2024
Школа магических зверей. Загадка волшебного леса
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2024
Злой город
боевик, драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен