«Плевако» и новый «Универ» стали самыми популярными сериалами в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2024 году

PREMIER подвел бизнес-итоги 2024 года. Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, выручка платформы выросла на 54% по сравнению с прошлым годом, а база подписчиков увеличилась почти на четверть – до шести миллионов платящих пользователей.
фото: кадр из сериала «Плевако»
Чаще всего зрители в 2024-м смотрели PREMIER на устройствах SMART TV: время смотрения онлайн-кинотеатра на этой платформе превысило 60% от общего числа. Таким образом, к концу прошедшего года SMART TV стало главной платформой среди аудитории сервиса. Во многом это связано с тем, что приложение PREMIER уже предустановлено на большинстве популярных в России устройств с функцией SMART TV.
Самым популярным контентом на PREMIER остались российские сериалы – их смотрит 89% аудитории онлайн-кинотеатра. Каждый второй пользователь платформы также смотрит оригинальные сериалы сервиса. Время смотрения в онлайн-кинотеатре в 2024-м росло по всем направлениям. В том числе, на 76% увеличились просмотры прямых эфиров телеканалов, на 100% – детского контента. На PREMIER представлены самые популярные детские мультфильмы «Маша и Медведь», «Смешарики», «Оранжевая корова», а также любимая советская классика «Трое из Простоквашино», «Ну, погоди!» и другие. Многие тайтлы из библиотеки детского контента доступны для просмотра бесплатно. Самым популярным оригинальным сериалом стал исторический детектив «Плевако» с Сергеем Безруковым в титульнной роли, ТВ-сериалом – «Универ. 13 лет спустя», фильмом — «Теща», а среди шоу пользователи чаще всего смотрели третий сезон «Новых пацанок».
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В 2024-м онлайн-кинотеатр существенно расширил свою библиотеку благодаря новой контентной стратегии: партнерствам с коллегами по рынку и ко-продукции. Так, на PREMIER появилась возможность оформить подписку с доступом к лучшим оригинальным сериалам онлайн-кинотеатра START, а также его библиотеке зарубежного контента, включая популярные турецкие сериалы. По словам генерального директора онлайн-кинотеатра PREMIER Виктории Михно, сервис «уверенно наращивает выручку и абонентскую базу. В прошлом году мы поставили перед собой задачу эффективно удерживать текущую аудиторию и растить вовлеченность пользователей. Эту задачу мы успешно выполнили, в том числе благодаря активной работе с направлением SMART TV. Теперь пользователи все чаще регулярно пользуются PREMIER для просмотра разнообразного контента, а не заходят разово ради конкретного фильма или сериала. Прошлый год показал, что мы стали лучше понимать нашего зрителя, предлагая ему тот контент, который интересен, тем самым запуская в работу всю библиотеку сервиса. Это сказалось на глубине просмотров, сроке подписки пользователя на PREMIER и, в свою очередь, на выручке компании».
«Мы существенно расширили линейку отечественных сериалов на платформе и видим колоссальный спрос со стороны нашей аудитории на российский контент. Мы и в этом году будем стараться максимально увеличивать библиотеку отечественного контента — ведь рост просмотров и пользователей подтверждают, что мы все делаем правильно. Отдельно хочу поблагодарить все телеканалы — НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!" и "Первый канал" — с которыми мы создаем потрясающие совместные проекты и открываем доступ к их проектам более широкой аудитории в интернете. Самым популярным оригинальным сериалом на PREMIER в 2024 году стал исторический детектив "Плевако" с Сергеем Безруковым в главной роли; самый популярный сериал ТНТ "Универ. 13 лет спустя"; от НТВ сериал "Невский", от Первого канала "Вертинский" и "Триггер", главным новогодним фильмом на платформе стал "Небриллиантовая рука", а среди шоу пользователи чаще всего смотрели третий сезон "Новых пацанок"», — рассказал генеральный продюсер онлайн-кинотеатра PREMIER Давид Кочаров.
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