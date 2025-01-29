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Восьмой сезон комедии «Ивановы-Ивановы» стартует 17 февраля

29 января
2025 год

Новости кино >>
29 января 2025
На СТС 17 февраля в 19:30 состоится премьера 12-серийного восьмого сезона комедии «Ивановы-Ивановы», в котором новые приключения ждут героев Михаила Трухина, Анны Уколовой, Станислава Дужникова, Алексея Лукина, Анны Невской, Никиты Тарасова, Андрея Леонова, Юлии Сорокиной и Юрия Ицкова. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Восьмой сезон комедии «Ивановы-Ивановы» стартует 17 февраля
фото: пресс-служба телеканала СТС

По сюжету на ферме окончательно прошла автоматизация при помощи Кости (Тарасов). Правда, Леша (Трухин) начинает подозревать, что дело тут нечисто. Проблем Иванову добавляет ссора с Лидой (Уколова), которая не готова простить мужа за поцелуй с ее сестрой Машей (Невская). Отношения Вани (Лукин) и Васи (Сорокина) тоже на грани разрыва из-за ассистентки Вани (Полина Резаева) и бывшего Васи (Иван Алексеев). Тем временем Боря (Дужников) учится быть родителем и неожиданно попадает в опасную ситуацию.

«В моей жизни ничего подобного не случалось. Я всегда уважительно отношусь к человеку, с которым состою в отношениях. Даже если понимаю, что любовь прошла, не начинаю новую историю, не завершив старую. В этом плане Ваня от меня очень далек. Он пытается усидеть на двух стульях. Ситуация у него сложная, но понять его все равно не могу. Надеюсь, разберется в себе и выберет наконец девушку, с которой хочет идти по жизни и взрослеть как мужчина», — говорит Алексей Лукин.

«Ивановы-Ивановы». 8 сезон. ТВ-ролик

Экранная родственница Лукина Анна Невская тоже не попадала в обстоятельства, в которых оказалась ее героиня. «У меня нет родных братьев и сестер, поэтому обходится без ревности и соперничества, — признается актриса. — В обычной жизни все происходит, конечно, менее комично. Но мне кажется, истории наших героев вполне реалистичны, поэтому за ними интересно наблюдать. Есть над чем и посмеяться, и задуматься».
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№ 1
Андрей (Омск)   29.01.2025 - 18:14
Шестой можно было не смотреть, про остальные говорить нечего. Не надо было уезжать из особняка. Поменяли сюжет - убили сериал. читать далее>>
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Восьмой сезон комедии «Ивановы-Ивановы» стартует 17 февраля фотографии
Восьмой сезон комедии «Ивановы-Ивановы» стартует 17 февраля фотографии
Восьмой сезон комедии «Ивановы-Ивановы» стартует 17 февраля фотографии
Восьмой сезон комедии «Ивановы-Ивановы» стартует 17 февраля фотографии
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