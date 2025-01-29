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Полина Цыганова устраивается сиделкой к учительнице Елене Лядовой в трейлере драмы «Чистый лист»

29 января
2025 год

Новости кино >>
29 января 2025
В сети появился первый трейлер драмы «Чистый лист» с Еленой Лядовой, Полиной Цыгановой и Владом Коноплевым, которая выйдет в ограниченный прокат 20 февраля.

«Чистый лист»

В своем фильме режиссер-дебютант Полина Кондратьева рассказывает историю трех девушек, внезапно обретших семью друг в друге. В начале картины зритель видит Риту в каноничном подростковом бунте: она предпочитает вечеринки и алкоголь скучным урокам, а все взрослые установки ей кажутся архаичными. Героиня недавно потеряла маму и живет вдвоем с отцом (Дмитрий Куличков), с которым не получается найти контакт. Ее ближайшее окружение – подруга (Анастасия Пучкина) и криминального вида бойфренд (Коноплев) – оба не сильно погружены в Ритины переживания. Настоящая Рита открывается миру только на бумаге – она пишет проникновенные стихи и мечтает когда-нибудь писать музыку. За постоянные прогулы девушку все-таки отчисляют из колледжа, и отцовское желание устроить дочку в медицинский становится нереализуемым. Устраиваясь сиделкой к своей учительнице математики Татьяне Николаевне – или Танку (Лядова) – и ее дочери-инвалиду Саше (Зинаида Ястржембская), Рита учится открываться, делиться, заботиться.

Читать рецензию «Чистый лист»: Девочка и Танк
На фестивале «Короче» картина взяла гран-при за лучший дебютный полнометражный фильм, а актриса Зинаида Ястржембская – за актерский дебют.

Полина Цыганова устраивается сиделкой к учительнице Елене Лядовой в трейлере драмы «Чистый лист»

Полина Кондратьева окончила ВГИК, выпускница мастерской игрового кино Александра Котта, Владимира Котта и Анны Фенченко. Жанр «взрослого кино для подростков» ей близок: в своей короткометражке «Правила первого секса» она рассказывает историю двух старшеклассников, нацеленных лишиться девственности, чтобы «не отставать» от сверстников, но в итоге понимающих, что любовь – это не только интимная близость, но доверие и принятие.
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Правила первого сексаЧистый лист

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Полина Цыганова устраивается сиделкой к учительнице Елене Лядовой в трейлере драмы «Чистый лист» фотографии
Полина Цыганова устраивается сиделкой к учительнице Елене Лядовой в трейлере драмы «Чистый лист» фотографии
Полина Цыганова устраивается сиделкой к учительнице Елене Лядовой в трейлере драмы «Чистый лист» фотографии
Полина Цыганова устраивается сиделкой к учительнице Елене Лядовой в трейлере драмы «Чистый лист» фотографии
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