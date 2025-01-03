Премьера новой турецкой драмы «Гюльджемаль» состоится 11 января

По сюжету много лет назад мать оставила Гюльджемаля и его сестру Гюлендам, сбежав с любимым мужчиной. Детям пришлось расти в трудных условиях и познать всю жестокость мира. Повзрослев, Гюльджемаль сумел разбогатеть и прийти к успеху, но испытания закалили его, сделав безжалостным человеком с холодным сердцем, не впускающим никого в свой мир. Гюльджемаль и Гюлендам возвращаются в Бурсу, планируя разыскать мать и, наконец, отомстить. В эти планы вмешивается случайное знакомство с девушкой по имени Дева, чье счастье он рушит ради своей сестры.
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