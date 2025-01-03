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Премьера новой турецкой драмы «Гюльджемаль» состоится 11 января

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3 января 2025
На «Dомашнем» 11 января в 19:00 состоится премьера новой турецкой драмы «Гюльджемаль». Главные роли исполнили Мелис Сезен и Мурат Уналмыш, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера новой турецкой драмы «Гюльджемаль» состоится 11 января
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету много лет назад мать оставила Гюльджемаля и его сестру Гюлендам, сбежав с любимым мужчиной. Детям пришлось расти в трудных условиях и познать всю жестокость мира. Повзрослев, Гюльджемаль сумел разбогатеть и прийти к успеху, но испытания закалили его, сделав безжалостным человеком с холодным сердцем, не впускающим никого в свой мир. Гюльджемаль и Гюлендам возвращаются в Бурсу, планируя разыскать мать и, наконец, отомстить. В эти планы вмешивается случайное знакомство с девушкой по имени Дева, чье счастье он рушит ради своей сестры.

Режиссерами выступили Мерве Чолак и Юсуф Пирхасан. В проекте также сыграли Айда Аксель, Эдип Тепели, Нилай Эрденмез, Атилла Шендиль, Джахит Гек и другие.
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Премьера новой турецкой драмы «Гюльджемаль» состоится 11 января фотографии
Премьера новой турецкой драмы «Гюльджемаль» состоится 11 января фотографии
Премьера новой турецкой драмы «Гюльджемаль» состоится 11 января фотографии
Премьера новой турецкой драмы «Гюльджемаль» состоится 11 января фотографии
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