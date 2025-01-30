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Два клинка — два киберпанка: новый трейлер «Войти в сад» — анталогии от создателя «Кода Гиас»

30 января
2025 год

Новости кино >>
30 января 2025
Веб-бренд Azuki выпустил новый трейлер и постер «Фрактальных отражений» (Fractured Reflections) — второй части аниме «Войти в сад». Антология, разработанная в партнерстве со студией Dentsu и под руководством легендарного Горо ТанигутиКод Гиас: Восставший Лелуш», «Ван-Пис: Красный»), будет доступна уже в феврале на развлекательной платформе Anime.com, а также на официальном YouTube-канале Azuki.


В яркой и многолюдной Аллее, где небоскребы соседствуют с уличными лавками, сестры Шао и Райзан полагаются лишь друг на друга. Однажды старшая Райзан таинственно исчезает — и многолетние поиски не приносят результатов. Тогда, прихватив её катану, Шао находит загадочные тории и оказывается в неизведанном мире Сада.

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В состав творческой команды входят: режиссер Юкио ТакацуНаруто: Ураганные хроники»), сценарист Таку КисимотоСиняя тюрьма: Блю Лок») и дизайнер персонажей Кадзуто НакадзаваСамурай Чамплу»). Угрюмых мечниц Шао и Райзен озвучивают соответственно Миэ Сонодзаки (Синтия Мур из «Великого притворщика», Микаэла из «Кулинарных скитаний в параллельном мире») и Такако Хонда (Кано Хисамити из «Внутренних покоев», Киви из «Киберпанка: Бегущих по краю»).

Два клинка — два киберпанка: новый трейлер «Войти в сад» — анталогии от создателя «Кода Гиас»

«Ведущие представители аниме-индустрии объединились для расширения вселенной Azuki. Они стремятся привнести выдающийся талант и новые идеи, чтобы создать увлекательную и многослойную историю, которая привлечет как давних поклонников аниме, так и тех, кто только начинает знакомство с ним. Мы с нетерпением ждем, когда мир сможет ощутить креативность и магию, вложенные в этот эпизод», – делится основатель аниме-стартапа Алекс Сюй, также известный как Zagabond.

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Два клинка — два киберпанка: новый трейлер «Войти в сад» — анталогии от создателя «Кода Гиас» фотографии
Два клинка — два киберпанка: новый трейлер «Войти в сад» — анталогии от создателя «Кода Гиас» фотографии
Два клинка — два киберпанка: новый трейлер «Войти в сад» — анталогии от создателя «Кода Гиас» фотографии
Два клинка — два киберпанка: новый трейлер «Войти в сад» — анталогии от создателя «Кода Гиас» фотографии
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