Два клинка — два киберпанка: новый трейлер «Войти в сад» — анталогии от создателя «Кода Гиас»

Веб-бренд Azuki
выпустил новый трейлер и постер
«Фрактальных отражений
» (Fractured Reflections) — второй части аниме «Войти в сад
». Антология
, разработанная в партнерстве со студией Dentsu
и под руководством легендарного Горо Танигути
(«Код Гиас: Восставший Лелуш
», «Ван-Пис: Красный
»), будет доступна уже в феврале на развлекательной платформе Anime.com, а также на официальном YouTube-канале Azuki.
В яркой и многолюдной Аллее, где небоскребы соседствуют с уличными лавками, сестры Шао и Райзан полагаются лишь друг на друга. Однажды старшая Райзан таинственно исчезает — и многолетние поиски не приносят результатов. Тогда, прихватив её катану, Шао находит загадочные тории
и оказывается в неизведанном мире Сада.
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«Дорохэдоро» — сюрреальное городское фэнтези, где все заходят не в ту дверь
В состав творческой команды входят: режиссер Юкио Такацу
(«Наруто: Ураганные хроники
»), сценарист Таку Кисимото
(«Синяя тюрьма: Блю Лок
») и дизайнер персонажей Кадзуто Накадзава
(«Самурай Чамплу
»). Угрюмых мечниц Шао и Райзен озвучивают соответственно Миэ Сонодзаки
(Синтия Мур
из «Великого притворщика
», Микаэла
из «Кулинарных скитаний в параллельном мире
») и Такако Хонда
(Кано Хисамити
из «Внутренних покоев
», Киви
из «Киберпанка: Бегущих по краю
»).
«Ведущие представители аниме-индустрии объединились для расширения вселенной Azuki. Они стремятся привнести выдающийся талант и новые идеи, чтобы создать увлекательную и многослойную историю, которая привлечет как давних поклонников аниме, так и тех, кто только начинает знакомство с ним. Мы с нетерпением ждем, когда мир сможет ощутить креативность и магию, вложенные в этот эпизод
», – делится основатель аниме-стартапа Алекс Сюй
, также известный как Zagabond
.
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