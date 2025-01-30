Жили-были в огромном, тёмном лесу: трейлер мультфильма Мишеля Хазанавичуса «Самый ценный груз»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер анимационного фильма «Самый ценный груз
» французского режиссёра Мишеля Хазанавичуса
(«Артист
»), который сегодня вышел в российский прокат.
«Самый ценный груз»
В основу ленты лёг роман Жан-Клода Грюмбера «Самый ценный товар». Во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца — маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем, жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум избавиться от него.
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Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»
Премьера мультфильма состоялась в рамках основной программы Каннского кинофестиваля в 2024 году. Роль рассказчика для русскоязычной версии картины озвучил Александр Петров
.
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