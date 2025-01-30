Михаил Гудошников вернет память Наталье Ноздриной в мелодраме «Я ушла, а вы остались»

По сюжету домохозяйка Ирина (Ноздрина), жена полицейского Игоря (Никита Тезов) и мать двоих детей, собирается с мужем в круиз на теплоходе. Ввиду «срочных дел» супруга она уезжает одна. Теплоход терпит бедствие. Ирина чудом спасается, но теряет память и теперь числится погибшей. Игорь, не теряя времени, женится на дочери владельца судоходной компании, по халатности которой жизнь Ирины перевернулась. Талантливый нейрохирург Глеб (Гудошников) проникается несчастьем героини и помогает ей восстановить память. В процессе выздоровления они сближаются. Вспомнив прошлое, Ирина возвращается в родной город, где ее никто не ждет.
«Мой герой – честный, добрый, интеллигентный. Необходимость защищать свою любовь, ко всем его положительным качествам добавляет твердость, решительность, смелость и Глеб доказывает всем, а главное себе самому, что он - человек не только слова, но и дела», — рассказал Михаил Гудошников.
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