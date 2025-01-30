Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Михаил Гудошников вернет память Наталье Ноздриной в мелодраме «Я ушла, а вы остались»

30 января
2025 год

Новости кино >>
30 января 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Игоря Мужжухина «Я ушла, а вы остались». Главные роли в мини-сериале исполнили Наталья Ноздрина и Михаил Гудошников, уточняет пресс-служба телеканала «Dомашний».

Михаил Гудошников вернет память Наталье Ноздриной в мелодраме «Я ушла, а вы остались»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету домохозяйка Ирина (Ноздрина), жена полицейского Игоря (Никита Тезов) и мать двоих детей, собирается с мужем в круиз на теплоходе. Ввиду «срочных дел» супруга она уезжает одна. Теплоход терпит бедствие. Ирина чудом спасается, но теряет память и теперь числится погибшей. Игорь, не теряя времени, женится на дочери владельца судоходной компании, по халатности которой жизнь Ирины перевернулась. Талантливый нейрохирург Глеб (Гудошников) проникается несчастьем героини и помогает ей восстановить память. В процессе выздоровления они сближаются. Вспомнив прошлое, Ирина возвращается в родной город, где ее никто не ждет.

«Мой герой – честный, добрый, интеллигентный. Необходимость защищать свою любовь, ко всем его положительным качествам добавляет твердость, решительность, смелость и Глеб доказывает всем, а главное себе самому, что он - человек не только слова, но и дела», — рассказал Михаил Гудошников.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Карина Мындровская и Ян Ильвес застряли в лифте в мелодраме «Надя»
Елена Кульчицкая и Максим Ермичев проживут «Самый счастливый день»
Анастасия Балякина и Александр Зельский стали «Родными неродными»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Михаил ГудошниковИгорь МужжухинНаталья НоздринаНикита Тезов
фильмы
Я ушла, а вы остались

фотографии >>
Михаил Гудошников вернет память Наталье Ноздриной в мелодраме «Я ушла, а вы остались» фотографии
Михаил Гудошников вернет память Наталье Ноздриной в мелодраме «Я ушла, а вы остались» фотографии
Михаил Гудошников вернет память Наталье Ноздриной в мелодраме «Я ушла, а вы остались» фотографии
Михаил Гудошников вернет память Наталье Ноздриной в мелодраме «Я ушла, а вы остались» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Клара Шевцова
29 января ушла из жизни оперная певица Клара Шевцова.
Станислав Щукин
29 января ушёл из жизни артист Станислав Щукин.
Владимир Арро
28 января ушёл из жизни драматург, сценарист Владимир Арро.
Борис Улитин
28 января ушёл из жизни актёр Борис Улитин.
Алексей Булатов
27 января ушёл из жизни актёр Алексей Булатов.

День рождения >>

Валерия Астапова
Юрий Волков
Ирина Гордина
Роман Грохольский
Антон Даниленко
Иван Купреенко
Сергей Малишевский
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Уилмер Вальдеррама
Эйса Гонсалес
Эльза Мартинелли
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Москва слезам не верит
мелодрама
СССР, 1979
Агния
драма, сказка
Россия, 2024
Чёртов камень
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Снег в моем дворе
драма
Грузия, Россия, 2024
Злой город
боевик, драма, исторический фильм
Россия, 2025
Что скрывает Ирэн?
военный фильм, драма, экранизация
Канада, Польша, 2023
Астрал. Проклятие мёртвых
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Моди: Три дня на крыльях безумия
биография, драма, исторический фильм, комедия
Италия, Великобритания, Венгрия, 2024
Самый ценный груз
драма, исторический фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Братья по нотам
комедия
Франция, 2024
Оборотень
драма, фильм ужасов
Франция, Бельгия, Саудовская Аравия, 2024
Разбитые сердца
драма, комедия, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram