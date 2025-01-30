Драма «Челюскин. Первые» с Глебом Калюжным и Кириллом Кяро стартует 20 февраля

Премьера первого эпизода сериала Федора Бондарчука «Челюскин. Первые» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru 20 февраля. Согласно пресс-службе платформы, далее серии будут выходить по одной в неделю.
Сериал снимали на Чукотке, в Архангельской и Мурманской областях, в исторических местах Санкт-Петербурга и Кронштадта, а также на Крайнем Севере. Съемочной группе приходилось работать при экстремальных морозах (температура опускалась до –50°C) и подстраиваться под капризы природы. Драма пополнит линейку Wink Originals. За производство отвечает Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета.
Актеры во время съемок читали историческую литературу и знакомились с воспоминаниями свидетелей событий. Кирилл Кяро, сыгравший в сериале одну из главных ролей — исследователя Отто Шмидта, много времени провел за изучением фотографий, снятых во время экспедиции. Перевоплотиться в своих персонажей актерам также помогали яркие костюмы и сложный грим. «Какие точные, интересные костюмы той эпохи воссоздали наши костюмеры! А как на мне все это сидит! Идеально и очень органично! Наши реквизиторы нашли очень любопытные атрибуты того времени — часы, трубки, морские приборы. Все это помогало прочувствовать эпоху и поверить, что ты возглавляешь экспедицию. Грим накладывали долго — одну только бороду приходилось наклеивать почти час», — рассказал Кяро.
«Челюскин. Первые»
Часть сцен сняли на реально существующем ледоколе «Красин». Сооружались и дополнительные декорации. В частности, была создана гигантская модель корабля в виде качелей, она позволяла имитировать качку и тряску. Также использовался LED-экран длиной 32 метра и высотой восемь метров, на котором при помощи компьютерной графики и в режиме реального времени создавали виртуальный мир. «Все члены съемочной группы и сами, кажется, были своего рода "челюскинцами" — мы старались нести возложенную на нас ответственность достойно. Я с огромной любовью, трепетом и волнением отнесся к данной истории и к картине. Очень рад, что мне довелось работать с такими профессионалами своего дела. Для меня будет наслаждением наконец-то увидеть результат этой работы на экране», — поделился впечатлениями Глеб Калюжный, сыгравший роль молодого механика Юрия Набатова.
По сюжету пароход ледокольного типа «Челюскин» отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт (Кяро). Судном управляет опытный капитан Воронин (Куличков). На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Среди них молодой механик Юрий Набатов (Калюжный) и метеоролог Оля Сомова (Милославская). Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях челюскинцам приходится каждую минуту бороться за жизнь.
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