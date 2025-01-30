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Светлана Колпакова, Алексей Фатеев и Андрей Фролов нашли «Потерянный ключ» на медиаплатформе «Смотрим»

30 января
2025 год

Новости кино >>
30 января 2025
На медиаплатформе «Смотрим» вышли премьерные серии нового сезона мелодрамы Максима Демченко «Потерянный ключ». Главные роли в сериале исполнили Светлана Колпакова, Алексей Фатеев, Андрей Фролов, Елена Симонова и Анастасия Веденская. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Светлана Колпакова, Алексей Фатеев и Андрей Фролов нашли «Потерянный ключ» на медиаплатформе «Смотрим»
фото: пресс-служба медиаплатформы «Смотрим»

Зрителям расскажут новую историю из жизни известного психолога Анны Королевой (Колпакова). По семейным обстоятельствам – сыну прописали морской воздух – Анна с мужем Игорем (Фатеев) принимают решение о переезде в приморский городок. Вот только найти работу на новом месте Анне оказывается нелегко: ходить к психологу здесь считается зазорным, а психологические проблемы местные жители привыкли решать, поплакав в жилетку друзьям или родным. Новая знакомая Жанна (Веденская), у которой семья Королевых снимает жилье, пытается помочь Анне в поисках клиентов, и это приводит к неожиданным результатам. А вскоре на героиню как из рога изобилия начинают сыпаться проблемы личного характера: возникают сложности в отношениях с детьми, мужем и другими родственниками. Но Анна – профессионал своего дела и готова к любым испытаниям.

Компанию исполнителям главных ролей составили Руслан Ягудин, Валерий Кухарешин, Олег Чернов, Михаил Горевой и Павел Харланчук. Оператором выступил Иван Макаров, а художником-постановщиком — Мария Золина.

«Потерянный ключ»

По словам режиссера Максима Демченко, «чтобы найти к зрителю ключик, надо просто честно делать свою работу, интересно снимать кино, рассказывать историю так, чтобы герои были живыми людьми. Показать, что психология – это живая профессия, а психолог – живой человек, что он близок к нам, близок к зрителю. Я бесконечно благодарен судьбе за этот проект, потому что он позволил мне встретиться с огромным количеством невероятных артистов, мы работаем в удивительной атмосфере и в удивительной связке с актерами. Это и Света Колпакова, и Леша Фатеев, и Андрей Фролов, и многие другие, с которыми мне посчастливилось работать уже второй сезон. И яркие самобытные артисты, которых мы пригласили на роли пациентов в новом сезоне. Для меня съемки этого проекта – просто кайф».
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№ 1
colybri   30.01.2025 - 18:14
Не понимаю этой привычки снимать продолжения уже завершенных сюжетов. Ну закончилось все хорошо, так нет-будут выдумывать на ровном месте проблемы для героев. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Светлана Колпакова, Алексей Фатеев и Андрей Фролов нашли «Потерянный ключ» на медиаплатформе «Смотрим» фотографии
Светлана Колпакова, Алексей Фатеев и Андрей Фролов нашли «Потерянный ключ» на медиаплатформе «Смотрим» фотографии
Светлана Колпакова, Алексей Фатеев и Андрей Фролов нашли «Потерянный ключ» на медиаплатформе «Смотрим» фотографии
Светлана Колпакова, Алексей Фатеев и Андрей Фролов нашли «Потерянный ключ» на медиаплатформе «Смотрим» фотографии
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